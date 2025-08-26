【MLB】ドジャース7ー0レッズ（8月25日・日本時間26日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、ひっそりとスタジアムの音楽を口ずさんだ瞬間

ドジャースの大谷翔平投手がレッズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。2試合連続の46号に期待がかかったが、この日は3打数無安打と快音は響かなかった。

前日の試合でパドレスの松井裕樹投手から今季45号ホームランを放った大谷。この日はレッズ先発の剛腕グリーンと対峙。5球連続の100マイル超え速球から、最後はスライダーでサードフライに打ち取られた。

無死一塁の場面で迎えた3回の第2打席は四球を選んで出塁し得点チャンスを広げた。1死走者なしの場面で迎えた5回の第3打席はファーストゴロに倒れた。

先頭打者として迎えた7回の第4打席はセカンドゴロ。この日は3打数無安打、打率を.279とした。

試合は3回、パヘスがソロをレフトスタンドに叩き込み、ドジャースが先制。5回、無死一塁の場面ではパヘスの2打席連続ホームランでリードを広げる。さらに6回、2死満塁のチャンスでは、パヘスのショートゴロをきっかけに相手ショートがエラー、さらに相手レフトが悪送球が重なるなどドジャースが2点を追加。パヘスは8回にも犠牲フライを放つなど、この日4打点の大活躍を見せた。

先発シーハンも力投。4回、エラーと四球で2死一、二塁のピンチを迎えたが、このピンチをしのぎ切る。7回96球を投げ被安打2、与四球1、無失点、キャリアハイとなる10奪三振をマークした。

この日はパドレスがマリナーズに敗れ、ドジャースが西地区単独首位に立ち、優勝マジックを29とした。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

(C)GettyImages