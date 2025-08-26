○ ドジャース 6 − 0 レッズ ●

＜現地時間8月25日 ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの大谷翔平選手（31）が25日（日本時間26日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・指名打者」でフル出場。3打数無安打1四球で打率は.279となった。ドジャースは完封勝利で2連勝。再びナ・リーグ西地区単独首位に立った。

レッズ先発の剛腕・グリーンと対戦し、初回の第1打席はフルカウント後のスライダーにバットを合わせるも三飛。1点リードで迎えた3回の第2打席は無死二塁の場面で四球を選んだが、後続が倒れ追加点にはつながらなかった。

5回の第3打席は一ゴロ、7回の第4打席は二ゴロに倒れ、この日は3打数無安打1四球の打撃成績。打率は.279、OPSは1.004となった。

ドジャースは先発のシーハンがメジャー自己最長となる7イニングを、2安打無失点、10奪三振に抑え5勝目（2敗）。打っては8番・パヘスが2打席連発となる22号ソロ、23号2ランを含む計4打点をマークした。

これで今季の通算成績は75勝57敗で貯金18。この日は同率首位だった同地区のパドレスが敗れたため、地区優勝へのマジックは「29」となった。