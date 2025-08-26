【モデラーデスクラック BHS-1400MR】 8月 発売 価格：オープン（参考価格：12,800円）

イメージ画像

ビーズのゲーミング家具ブランド「Bauhutte（バウヒュッテ）」は、プラモデルや工具を効率よく収納できる「モデラーデスクラック BHS-1400MR」を8月に発売する。価格はオープン。参考価格は12,800円。

本製品は、デスク上に効率的な収納スペースを増築し、プラモデル制作に没頭できる理想の作業環境を構築できるデスクラック。工具を手に取りやすい位置に配置できる可動棚や、作業効率を上げるサイドフレームなど、モデラー目線での使いやすさを徹底的に追求している。

「モデラーデスクラック BHS-1400MR」の特長

広大なディスプレイスペースで「魅せる」収納

【イメージ画像】

デスク上のデッドスペースを、プラモデルや工具を並べられる広大な「見せる収納」スペースに変えられる。

完成した作品や愛用の道具を常に目に届く位置に配置できる

高さを変えられる可動棚でカスタム自在

棚板の高さを自由に変えることができるため、大小様々なサイズの塗料や工具、プラモデルの箱をぴったりと収納可能。制作中の大きなキットを置いたり、細かなパーツを収納したりと、作業内容や所有物に合わせて柔軟にレイアウトを調整することができる。

自分だけの使いやすい配置を追求することで、作業効率が向上

作業効率を上げるサイドフレーム

ラックの両サイドには、市販のフックやオプションパーツを取り付けられるサイドフレームを搭載。ペンチやニッパーといった工具を吊るして、すぐに手が届く場所にスタンバイさせておくことができる。これにより、小さなパーツや細かな工具を探す手間が省け、制作に集中できる環境を整えられる。

その他の特長

左右幅調節

120/130/140cmの幅で調節可能。デスクサイズに合わせて固定できる。

クランプ固定で転倒防止

天板（厚み1.8～5cm）にしっかり固定できる。

※転倒防止のため、必ず壁付けで使用すること。

ペーパーハンガー

ロールペーパーを、使い勝手の良い場所へ設置可能。

電動デスクと組み合わせて腰痛対策に

電動デスクと組み合わせれば、背中を丸めて顔を近付けるのではなく、顔付近まで手元を上げられるようになる。

無理な姿勢での作業による身体への負担を軽減できる