弁護士の八代英輝氏が２６日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、政治評論家の田崎史郎氏に冷静にツッコむ一幕があった。

この日は各社世論調査で、石破総理の支持率が軒並み上がっているというニュースを取り上げた。恵俊彰が休みのため、代打ＭＣとなった八代弁護士は田崎氏にこの世論調査の結果は「どういう現象でしょうか」と聞いた。

田崎氏はその前の韓国大統領の来日について「私に聞いて下さらなかったので」と笑って言い「韓国大統領は石破さんに会いに来たのではなく、日本国の総理大臣に会いに来た。そこは石破さん、勘違いされない方がいいんじゃないか」とチクリ。

そして「その上で申し上げると、各社世論調査、内閣支持率上がっているのと同時に、辞任する必要がないという声が強まっている。それが今週の特徴です」と言うと、八代弁護士は「その特徴をどうご覧になっていますか？という質問だったんですが」「特徴は見ればわかる」と即、反応。田崎氏は「そうですか」と笑い「十数パーセント上がっているのと、一桁台のところがある。前回の調査時点と関わってくるので、それを見るとはっきり分かると思う」とし、数字の差がでてくるのは、調査した日によって変わってくると説明していた。