魯迅と同じデザインのチョッキが人気に、思わず執筆も進む？―中国

2025上海ブックフェアが19日、上海展覧センターと上海書城で閉幕した。多くのネットユーザーが、ソーシャルメディアに、ブックフェアで購入した書籍や文化クリエーティブグッズをアップしている。中でも、人民文学出版社傘下のブランド「人文之宝」が打ち出した「魯迅シリーズ」の毛糸のチョッキが注目を集めている。

ネットユーザーは「ブックフェアでは本は1冊も買わなかったけど、魯迅が着ていたのと同じデザインのチョッキは買った」「とても素敵。ゆったりしたデザインで文豪の風格が漂っている」といった声を寄せている。



人民文学出版社の文化クリエーティブ部のスタッフによると、この毛糸のチョッキは、現在は魯迅博物館に収蔵されている1930年に魯迅が着ていた紫の縄編みのチョッキをモチーフにしている。1926年秋に魯迅の妻・許広平が広州から魯迅に送った手編みのチョッキだ。魯迅はそれを着て教壇に立ち、友人と会い、写真を撮影し、机に向かって執筆に励んだ。

スタッフは「今年発売されたこのチョッキは人気を集めている。当社所属のある作家などは、『これを着て机に向かうと、いつもより執筆が進む』と言っていた」とした。（提供/人民網日本語版・編集/KN）