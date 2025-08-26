２６日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５６．３５ポイント（０．２２％）安の２５７７３．５６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０．１１ポイント（０．１１％）安の９２３７．８９ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１３３８億８０４０万香港ドルに縮小している（２５日前場は２２５８億９２７０万香港ドル）。

外部環境の不透明感が嫌気される流れ。米金融政策の混乱が警戒されたほか、米関税政策の動向も気がかり材料となっている。トランプ米大統領は２５日夜（日本時間２６日朝方）、住宅ローン不正疑惑を理由に連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事を即時解任。一方、クック氏は「大統領に解任の権限はなく、辞任するつもりもない」と表明した。関税政策を巡っては、トランプ氏が２５日、韓国大統領との会談中に、中国がレアアース（希土類）磁石の米国向け輸出を再び止めれば「２００％関税」を課すことになると記者団に述べている。また、トランプ氏は自身のＳＮＳに、米国のテクノロジー企業に規制をかけている国に対し、大幅な追加関税と半導体の輸出規制を課すと投稿した。

ただ、下値は限定的。中国当局はこのところ、不動産支援や消費刺激、「内巻」（過当競争）是正など景気対策を相次ぎ打ち出している。指数は前引けにかけ、下げ幅をやや縮小した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が２．８％安、通信キャリア大手の中国聯通（７６２／ＨＫ）が２．１％安、火鍋チェーン最大手の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が２．０％安と下げが目立った。海底撈については、同社の中間決算が１４％減益とさえず、市場予想も下回ったことを売り材料視している。

セクター別では、医薬が安い。石薬のほか、信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が４．０％、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が２．３％、上海復星医薬集団（２１９６／ＨＫ）が２．０％、緑葉製薬集団（２１８６／ＨＫ）が１．９％ずつ下落した。

中国の不動産セクターもさえない。世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が６．４％安、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が３．７％安、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が２．１％安、中国奥園集団（３８８３／ＨＫ）が１．６％安で引けた。

半面、非鉄・産金セクターは高い。江西銅業（３５８／ＨＫ）が３．４％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が２．３％、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が２．１％、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が７．０％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が６．４％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が３．８％ずつ上昇した。

消費セクターの一角も物色される。免税店の中国旅遊集団中免（１８８０／ＨＫ）が４．９％高、食肉の中糧家佳康食品（１６１０／ＨＫ）が４．８％高、食品・飲料の統一企業中国ＨＤ（２２０／ＨＫ）が３．４％高、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）と日用雑貨チェーンの創優品集団ＨＤ（９８９６／ＨＫ）がそろって２．９％高、乳製品の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）が２．４％高、家電の海爾智家（６６９０／ＨＫ）が１．５％高で前場取引を終えた。

本土マーケットは５日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１１％高の３８８８．００ポイントで前場取引を終了した。資源・素材が高い。消費、自動車、インフラ建設、運輸なども買われた。半面、ハイテクは安い。医薬、公益、金融も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）