【なすが主役の麺もの】やさしい食感のなすが相性バツグン！ 「翡翠なすのそうめんトマトつゆ添え」
下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！
和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。
■やさしい食感のなすが、そうめんと見事にマッチ
翡翠なすのそうめんトマトつゆ添え
1人分 285kcal
材料（2人分）
なす……3個
かにかま……100g
A
・トマト……1個
・おろししょうが……小さじ1/3
・白すりごま……大さじ1
・めんつゆ（3倍濃縮）……大さじ3
・水……1/2カップ
そうめん……100g
作り方
1 トマトは1.5cm角に切り、残りのAの材料と混ぜて、食べる直前まで冷蔵室で冷やす。
2 なすは皮むき器で皮をむき、縦細切りにし、水に約5分さらす。
3 鍋にたっぷりの湯を沸かし、なすを入れる。再び沸騰したらそうめんを加え、袋の表示どおりにゆでる。ともにざるにあけて流水で洗い、しっかりと水けをきって器に盛る。
4 かにかまを食べやすく裂いてのせ、Aを別の器に盛って添える。
POINT
なすは皮をむいてゆでると、色鮮やかに。そうめんと同じ鍋でゆでられるので、後片づけがラクチン。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
料理／上島亜紀、撮影／難波雄史
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』