下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！

和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。

■やさしい食感のなすが、そうめんと見事にマッチ

翡翠なすのそうめんトマトつゆ添え

1人分　285kcal

塩分　3.6g

材料（2人分）

なす……3個

かにかま……100g

A

・トマト……1個

・おろししょうが……小さじ1/3

・白すりごま……大さじ1

・めんつゆ（3倍濃縮）……大さじ3

・水……1/2カップ

そうめん……100g

作り方

1　トマトは1.5cm角に切り、残りのAの材料と混ぜて、食べる直前まで冷蔵室で冷やす。

2　なすは皮むき器で皮をむき、縦細切りにし、水に約5分さらす。

3　鍋にたっぷりの湯を沸かし、なすを入れる。再び沸騰したらそうめんを加え、袋の表示どおりにゆでる。ともにざるにあけて流水で洗い、しっかりと水けをきって器に盛る。

4　かにかまを食べやすく裂いてのせ、Aを別の器に盛って添える。

POINT

なすは皮をむいてゆでると、色鮮やかに。そうめんと同じ鍋でゆでられるので、後片づけがラクチン。

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

料理／上島亜紀、撮影／難波雄史

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』