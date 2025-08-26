¥×¥ê¥­¥å¥¢Îò13Ç¯ÌÜ¡Ä­àÌ¼¤¿¤Á¤È¿ä¤·³è­á»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î·§ÅÄÍË»Ò(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@kumadayoko¤è¤ê)

¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤Ë3¥·¥ç¥Ã¥È¡¢»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦

¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÅÄÍË»Ò(43)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¡Ø¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¡¡¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£

¡¡¡Ö¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î»°½÷¤Ï¤Þ¤À¥×¥ê¥­¥å¥¢¹¥¤­¡¡¥Þ¥Þ¤ÏÄ¹½÷¤Îº¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¥×¥ê¥­¥å¥¢Îò13Ç¯ÌÜ¡¡º£´ü¤Î¥×¥ê¥­¥å¥¢¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ç²¡¤·³è¤·¤ä¤¹¤¤¡Ä»Ò¶¡Ã£¤¬¥×¥ê¥­¥å¥¢Â´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥Þ¥Þ¤â»×¤¤¤Ã¤­¤ê°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡×¤È¥×¥ê¥­¥å¥¢¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥ê¥­¥å¥¢¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

(·§ÅÄÍË»Ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@kumadayoko¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¥Þ¥Þ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖNICE MAMA¡×¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¤Ï¡¢Á´(½÷»Ò)À¤Âå¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢³Ú¤·¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£