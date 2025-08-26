¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¡Ä¡×40ºÐÂç²ÏÇÐÍ¥àÈ±¥Ü¥µ¡õ¥Ü¥í¥Ü¥íáÍçÂ»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤è¾Ð¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö½÷À¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥ÍÌÓ°ìËÜ¤â¤Ê¤¤!¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿40ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÈ±¥Ü¥µ¡õ¥Ü¥í¥Ü¥íá»Ñ¡Ä¡£ÍçÂ¤ÇÂÎ°éºÂ¤ê¤ò¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹¤¤È±¤ò²¼¤í¤·¡¢±ø¤ì¤¿Æ¬¶Ò¡¢ÃåÊª¤òÃå¤Æ²È²°¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë°ì¶¶¼£ºÑÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÀ¸ÅÄ¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¹¾¸Í»ÔÃæ¤ËÊª¸ð¤¤»Ñ¤Î¼£ºÑ¡¢¸½¤ë!¡×¤È24Æü¤ÎÂè32ÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÊÑÁõ»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤À¤È¸å¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤ï¡×¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤«¡Ä¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¥Ö¥ÃÈô¤Ó¤¹¤®¡¢ÌÜ¤¬¥¤¥Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡¢¥ä¥Ð¥¤¤è¾Ð¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤ï¤¤¤³¤ï¤¤¤³¤ï¤¤¡×¡Ö½÷À¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢Èþ¤·²á¤®¤ÆÉâ¤¤¤Æ¤Æ°ãÏÂ´¶¥¢¥ê¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥ÍÌÓ°ìËÜ¤â¤Ê¤¤!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£