BTS V＆大谷翔平のツーショットが公開！ 「大谷さん顔小さ」「顔のサイズが少女漫画」SNS驚き
BTSのVが、現地時間8月25日に、米ロサンゼルス・ドジャースの始球式に参加。同球団がInstagramを更新し、Vと大谷翔平のツーショットを公開した。
【写真】BTS Vの礼儀正しさが垣間見える テテ＆大谷の握手の様子
■夢のツーショットが実現
8月18日にロサンゼルス・ドジャースが「ARMY（BTSのファンネーム）、準備はいい？」とVが始球式に参加することを発表し、世界中から注目が集まっていた今回の始球式。
Vは始球式に背番号7番のユニフォームを着て登場。キャッチャー役を務めた山本由伸を相手に、Vは左腕でノーバウンド投球を披露した。
BTSが7人で構成されたグループなので、「テテの背番号（泣く絵文字）」「背番号7がまた嬉しい」「背番号にグッとくる」とSNSでは背番号日も反響が。「良い肩をしていましたね」「球速い」「ナイスピッチング！！」と見事な投球にもファンから称賛の声が上がっていた。
大成功となった始球式だったが、今回球団は大谷翔平とVのツーショットも公開。二人が「はじめまして」と握手をし、ハグを交わす動画も投稿されており、「世界一見たかったツーショット」「すごいBIGツーショット」「テテさんと並んでも背も高くお顔が小さい大谷さん」「大谷さん顔小さ」「顔のサイズが少女漫画」などと驚きの声が上がっている。
引用：「Los Angeles Dodgers」Instagram
