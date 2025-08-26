キャンドゥに“ディズニーのカレンダー”が登場！ シーンで使い分けできる2タイプを展開
「キャンドゥ」は、8月21日（木）から、ディズニーキャラクターをあしらった“2026年度版カレンダー”を、全国の店舗で順次販売している。
【写真】コンパクトで使いやすい卓上タイプも！ ディズニー2026年度版カレンダー全4品
■ラインナップは4品
今回登場したのは、2ヵ月分の予定を同時に管理できる壁掛けタイプと、机の上に置ける卓上タイプの2タイプ。
壁掛けタイプは、レトロなイラストがかわいらしいミッキー＆フレンズと、大切な友達と寄り添うディズニープリンセスを描いた2種類のデザインがそろう。
また壁掛けタイプには、季節を感じるデザインが楽しめる『くまのプーさん』とミッキー＆フレンズを用意。
かわいさと便利さを兼ね備えたラインナップは、シーンに合わせて使い分けてみるのもいかがだろう。
【写真】コンパクトで使いやすい卓上タイプも！ ディズニー2026年度版カレンダー全4品
■ラインナップは4品
今回登場したのは、2ヵ月分の予定を同時に管理できる壁掛けタイプと、机の上に置ける卓上タイプの2タイプ。
壁掛けタイプは、レトロなイラストがかわいらしいミッキー＆フレンズと、大切な友達と寄り添うディズニープリンセスを描いた2種類のデザインがそろう。
また壁掛けタイプには、季節を感じるデザインが楽しめる『くまのプーさん』とミッキー＆フレンズを用意。
かわいさと便利さを兼ね備えたラインナップは、シーンに合わせて使い分けてみるのもいかがだろう。