◆米大リーグ ドジャース７―０レッズ（２５日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）、１３連戦の最終カードとなる本拠地・レッズ３連戦の初戦に完勝し、今季７度目の零封勝ちとなった。同率首位で並んでいたパドレスが敗れたため、４日ぶりに単独首位に返り咲いた。「１番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は３打数ノーヒットに終わった。

大谷は初回先頭の１打席目は、剛腕グリーンの前に三飛に倒れると、２打席目は１―０の３回二塁から四球。３打席目は一ゴロ、４打席目は３番手左腕モルの前に二ゴロに倒れ、ノーヒットに終わった。

チームは８番パヘスが５回までに２発で３点を先取。５―０の８回にはベッツにも会心の左翼ソロが飛び出し、６―０と試合を決定づけた。投げては、先発シーハンが７回２安打無失点の快投を演じ、快勝に導いた。

この日は世界的な人気を誇る韓国のアイドルグループ「ＢＴＳ」のメンバーで愛称「テテ」ことＶ（２９）が始球式を務めるため、試合前からドジャースタジアムを訪問。ベンチで待機していたスターはサプライズ登場した大谷に驚かされると、笑顔でハグして談笑した。ストライク投球となった始球式後は、Ｖは試合をベンチ横で観戦。大谷の打席をスマートフォンで撮影し、ベッツのホームランの際には思わず立ち上がるなど大興奮で、観戦も満喫した様子だった。