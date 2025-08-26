東京・池上本門寺が会場となる大人向けの野外音楽フェス「Ｓｌｏｗ ＬＩＶＥ」が、今年は９月５〜７日に開かれる。

２０１６年からたびたび出演しているシンガー・ソングライター、優河（ゆうが）に同フェスの魅力を聞いた。

椅子席が設けられ、熟成された音楽をゆったり楽しめることで人気の同フェス。昨年は悪天候で中止となり、今年は２年ぶりの開催となる。Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｌｏｖｅ、ハナレグミ、大橋トリオらが出演する予定だ。

「お寺の厳かな雰囲気と、野外では珍しい椅子席。落ち着いた雰囲気の中で、歌う側、演奏する側にとっても気持ちのいい場所です」と魅力を語る。「風にも木にも土にも響いているという感覚があり、音って振動なんだな、と思うことができます」

１１年から活動を開始し、映画「長いお別れ」の主題歌「めぐる」や、テレビドラマ「妻、小学生になる。」の主題歌「灯火」で知られる。祖母を亡くした悲しみを歌にした「灯火」について、「すごくさみしかったのですが、時間がたつにつれ、おんぶしてくれたこと、作ってくれたご飯の味なんかを思い出すようになった。その記憶とともにずっと一緒に生きていけるんだなと思ったんです」と語る。

最近、米国で音楽制作をしてきたという。だが、詳細を明かせるまでには少し時間がかかりそうとのこと。まずは直近の「Ｓｌｏｗ ＬＩＶＥ」に「リラックスしに来てほしい」と呼びかけた。（電話）０５０・５２１１・６０７７。