◇MLB ドジャース7-0レッズ（日本時間26日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースが投打かみ合い快勝で、単独首位浮上となりました。

試合は両者無得点で迎えた3回、アンディ・パヘス選手の22号ソロでドジャースが先制。5回にも、パヘス選手が2打席連続となるホームランを放ち2点を追加します。

6回には満塁から相手のエラーにより2点を追加。7回にはムーキー・ベッツ選手の14号ソロが飛び出すなど、突き放します。

投げては先発のエメ・シーハン投手が7回96球、2安打、1四球、無失点で10個の三振を奪う快投。バックの好守備も光り、快勝を飾ります。この日、同率首位で並んでいたパドレスが敗れたこともあり、1ゲーム差の単独首位に浮上。残り30試合、地区優勝へ激しい戦いが続きます。

1番指名打者で出場した大谷翔平選手は、第2打席に四球を選びましたが、3打数無安打。2試合連続の46号とはなりませんでしたが、打線が3本のアーチを放ち、7得点を奪いました。

また、この日は韓国の人気アイドルグループであるBTSのメンバー・Vさんが始球式に登場し、大谷選手とハグをするなど、交流。始球式では山本由伸投手が捕手役を務め、見事な投球を披露したほか、始球式後も楽しく観戦する様子が見受けられました。