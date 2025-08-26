ÀÖ»úÂ³¤¯¥Ð¥¹»ö¶ÈŽ¢5¼Ò¶¦Æ±·Ð±ÄŽ£¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤Ø
·§ËÜ»ÔÆâ¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ë¡¢ÄÌÄ®¶Ú¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ë¤Ï·§ËÜÃÏ°è¤Î³Æ¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Î¥Ð¥¹¤¬¼¡¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ë¥Æ¥ë¤òÄ¶¤¨·§ËÜ¥Ð¥¹5¼Ò¡Ö¶¦Æ±·Ð±Ä¡×¤ËÄ©Àï
¤¤¤Þ·§ËÜ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î¿Ê½Ð¤ÇÃÏ°è¼þÊÕ¤¬Æø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·§ËÜ¤¬¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÂçÊÑ³×¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÁ°Àþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤Ê¤É°ìÉô¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»ö¶ÈÌ¾¤ò¡ÖÃÏ°è¾è¹ç¥Ð¥¹»ö¶È¶¦Æ±·Ð±Ä¡×¤È¤¤¤¤¡¢·§ËÜ¤Ë¤¢¤ë5¼Ò¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤ò¶¦Æ±¤Ç·Ð±Ä¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê»î¤ß¤À¡£
º£²ó¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·§ËÜ¤òË¬¤ì¤¿¡½¡½¡£
¡Ö¥«¥ë¥Æ¥ë¤ÎÂÐ¾Ý³°¡×¤Ç5¼Ò¤¬¶¦Æ±·Ð±Ä
·§ËÜ¾ë¤Î¤ªÉ¨¸µ¡¢ÈË²Ú³¹¤Ç¤¢¤ëÄÌÄ®¶Ú¡Ê¤È¤ª¤ê¤Á¤ç¤¦¤¹¤¸¡Ë¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ñ¼Ò¤Î¥Ð¥¹¤¬¼¡¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
·§ËÜÃÏ°è¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ï¡¢¶å½£»º¸ò¥Ð¥¹¡¢»º¸ò¥Ð¥¹¡¢·§ËÜÅÅÅ´¥Ð¥¹¡¢·§ËÜ¥Ð¥¹¡¢·§ËÜÅÔ»Ô¥Ð¥¹¤Î5¼Ò¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î5¼Ò¤Ç¶¨µÄ¤Ç¤¤¿»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹´üÅª¤«¤ÄÁÈ¿¥Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·§ËÜÃÏ°è¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¡Ê·§ËÜÃÏ°è¾è¹ç¥Ð¥¹»ö¶È¶¦Æ±·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾õ¶·Êó¹ð 2025Ç¯7·î¤è¤ê¡Ë
¤³¤ÎÃÏ°è¾è¹ç¥Ð¥¹»ö¶È¶¦Æ±·Ð±Ä¤Ï¡¢ÆÈ¶ØË¡ÆÃÎãË¡¤Ë´ð¤Å¤µö²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¶¦Æ±·×²è¤ÎÂè1¹æ¤È¤·¤Æ2022Ç¯11·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ê¿¤¿¤¯¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥«¥ë¥Æ¥ë¤ÎÂÐ¾Ý³°¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥«¥ë¥Æ¥ë¤È¤Ï¡ÖÉÔÅö¤Ê¼è°úÀ©¸Â¡×¤ò»Ø¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤¬Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ËÜÍè¡¢³Æ´ë¶È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·è¤á¤ë¤Ù¤¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤äÀ¸»º¿ôÎÌ¤Ê¤É¤ò¶¦Æ±¤Ç¼è¤ê·è¤á¤ë¹Ô°Ù¡×¤Î¤³¤È¤À¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Ç¤´Ë¡ÅÙ¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ËÆÃÎã¤òÀß¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÃÏ°è¸òÄÌ¤Ïº£¡¢Âç¤¤Ê¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
·§ËÜ¤Ç¤Î¡Ö¶¦Æ±·Ð±Ä¿ä¿Ê¼¼¡×¤¬²ÔÆ¯¤·¤ÆÌó5Ç¯¡¢¤Þ¤¿½àÈ÷´ü´Ö¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÂ³Ý¤±6Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢·§ËÜ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¿·¤¿¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾è¹ç¥Ð¥¹¤¬»ö¶È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Ê¤É½»Ì±¤ä½¾¶È¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¡Ö°ìÉô¤ÎÂçÅÔ»Ô·÷¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÃÏÊýÅÔ»Ô¤äÃæ»³´ÖÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÉáÃÊ¤ÎÂ¡É¤Ë¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ»È¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£¼ÂºÝ¡¢·§ËÜ»Ô¤Î»öÎã¤ò¸«¤Æ¤â¥¯¥ë¥Þ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£
·§ËÜ¤ÇÃí»ë¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤äÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤ÎÅ´µ°Æ»¤¬¡¢1975Ç¯¤«¤é50Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥¹¤ÏÌó4Ê¬¤Î1¤Þ¤ÇÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¸ø¶¦¸òÄÌÍøÍÑ¼Ô¤Î¿ä°ÜÅù¡Ê·§ËÜÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ·×²è¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¸òÄÌÊ¬Ã´Î¨¤Ç¸«¤ë¤È¡¢²áµî20¡Á30Ç¯¤Ç¥Ð¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÌÊâ¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¤â¸º¾¯¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö°ÍÂ¸¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ë¡£
·§ËÜÅÔ»Ô·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ¼êÃÊÊ¬Ã´Î¨¡Ê·§ËÜÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ·×²è¤è¤ê¡Ë
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ»Ô ÅÔ»Ô·úÀß¶É ¸òÄÌÀ¯ºöÉô ¸ø¶¦¸òÄÌ¿ä¿Ê²Ý¤ÎÆÁÅÄÎ´¹¨²ÝÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÅ´µ°Æ»¤Ï¡¢Äê»þÀ¡¢Â®Ã£À¡¢Í¢Á÷ÎÏ¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¤È¤Îº¹¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
·§ËÜ¤Î½ÂÂÚ¤ÏÀ¤³¦¥ï¡¼¥¹¥È4°Ì
¤½¤Î°ì°ø¤¬¡¢½ÂÂÚ¤À¡£À¤³¦Åª¤ÊÃÏ¿Þ¾ðÊó´ØÏ¢´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦TomTom¤Î¥Ç¡¼¥¿¡ÊTom Tom Traffice Index 2024¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Î½ÂÂÚ¥ì¥Ù¥ë¥ï¡¼¥¹¥ÈÂè1°Ì¤Ï¥á¥¥·¥³¤Î¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡¢¼¡¤¤¤Ç¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥À¥Ñ¥ª¤ÈÂ³¤¡¢·§ËÜ¤¬Âè4°Ì¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
È¾Æ³ÂÎ»º¶È´ØÏ¢¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤Ë·§ËÜÃÏ°è¤Î¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ë¥Þ¼ûÍ×¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤«¤é¡¢Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë²ò·èºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
·§ËÜ»Ô³¹ÃÏ¡¢Ê¿ÆüÃë´Ö¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
½ÂÂÚ´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢»Ô³¹Ãæ¿´Éô¼þÊÕ¤Ç¼ÖÀþ¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¥Ð¥¹ÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Æ»Ï©³ÈÄ¥¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÃÏÍýÅª¤Ê¾ò·ï¤ä¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤ÇÀ©Ìó¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¤¹¤°¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥Ð¥¹ÍøÍÑ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¯¥ë¥Þ¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë½ÂÂÚ¤ÏÁý¤¨¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¹¤ÎÍøÊØÀ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ð¥¹¤Î»ö¶È¼ÂÀÓ¤âÄã²¼¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
ÆÁÅÄ²ÝÄ¹¤Ï¡¢¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿·§ËÜÃÏ°è¸òÄÌ¤Î¾Íè¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´íµ¡´¶¤Ï¶¯¤¤¡£Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¸ø¶¦¸òÄÌ¤¬¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢»ÔÌ±À¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò¼¨¤¹¡£
·§ËÜ»Ô ÅÔ»Ô·úÀß¶É ¸òÄÌÀ¯ºöÉô ¸ø¶¦¸òÄÌ¿ä¿Ê²Ý¡¢º¸¤«¤é²ÝÄ¹¤ÎÆÁÅÄÎ´¹¨»á¡¢¼ç´´·ó¼çºº¤ÎÀ±ÅÄ¹äÌÀ»á¡¢µ»½Ñ»²»ö¤Î¸×ËÜ¿òÍº»á¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤ò´Þ¤á¤¿¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î°Ý»ý¤Ë¸þ¤±¤¿Âçµ¬ÌÏ²þÁ±¤¬É¬¿Ü¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Î»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤áºòÇ¯ÅÙ¤«¤é»ÔµÄ²ñÆâ¤ËÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤òÀß¤±¡¢µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¡¢¥¿¥¯¥·¡¼»ö¶È¼Ô¡¢·§ËÜ»Ô¡¢·§ËÜ¸©¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö·§ËÜÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¸¡Æ¤²ñ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¤³¤ÎºÆ¹½ÃÛ¸¡Æ¤²ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸¶Â§Èó¸ø³«¤À¤¬¡¢µÄÏÀ¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ëºâÀ¯ÌÌ¤ä±¿¹ÔÌÌ¤Ç¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ø¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤¢¤ë¡£
·§ËÜ»ÔÆâ¤Ï¥Ð¥¹¤ä»ÔÅÅ¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·§ËÜ¤Î¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡ÖÃ±Ç¯ÅÙËè¤ÎÀÖ»úÊä½õ¡×¤Ç¹ñ¡¦¸©¡¦»Ô¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï±¿¹ÔÌÌ¡¢ºâÀ¯ÌÌ¤Ç¹ÔÀ¯¤¬¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¤¿µÄÏÀ¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡×¤Î¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¥Ð¥¹¶¦Æ±·Ð±Ä¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤ò»î¤ß¤Æ³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Î·§ËÜ¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ÎÎÉ¤¤Ã¡¤Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
·§ËÜÅÔ»Ô¥Ð¥¹¤ò¼èºà¤¹¤ë
·§ËÜ»ÔÌò½ê¤ò¼èºà¤·¤¿ÍâÆü¡¢º£ÅÙ¤ÏJR·§ËÜ±Ø¤Ë¶á¤¤·§ËÜÅÔ»Ô¥Ð¥¹¡¦ËÜ»³±Ä¶È½ê¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜÅÔ»Ô¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¡Ö¶¦Æ±·Ð±Ä¿ä¿Ê¼¼¡×¼¼Ä¹¤Î¹âÅÄ¿¸»á¤È¡¢¶¦Æ±·Ð±Ä¿ä¿Ê¼¼ ²ÝÄ¹¤Îº£³øÂîºÈ»á¤À¡£
·§ËÜÅÔ»Ô¥Ð¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦¶¦Æ±·Ð±Ä¿ä¿Ê¼¼Ä¹¤Î¹âÅÄ¿¸»á¤È¡¢¶¦Æ±·Ð±Ä¿ä¿Ê¼¼ ²ÝÄ¹¤Îº£³øÂîºÈ»á¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
·§ËÜÅÔ»Ô¥Ð¥¹¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¤Î»Ô±Ä¥Ð¥¹¤¬Ì±±Ä²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÀßÎ©¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢·§ËÜÃÏ°è¤Î¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô³Æ¼Ò¤Î´´Éô¤¬Ìò°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¶¦Æ±·Ð±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÇÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¹âÅÄ¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢2019Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢·§ËÜ¸©¤È·§ËÜ»Ô¤È¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤Ç·§ËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥¹¸òÄÌ¤Î¤¢¤êÊý¸¡Æ¤²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢µÄÏÀ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆÈ¶ØË¡ÆÃÎãË¡¤Î»Ü¹Ô¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ½é¤Î¾è¹ç¥Ð¥¹¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
»ö¶ÈÈñÍÑ¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¡¢·§ËÜ»Ô¡¢»ö¶È¼Ô¤¬3ÅùÊ¬¤ÇÉéÃ´¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏË¡¤Ë´ð¤Å¤¶¦Æ±·Ð±Ä·×²è¤òÃÊ³¬Åª¤Ë3ÈÇºîÀ®¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Æ¼ï¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£³ø»á¤«¤éÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½»öÎã¤Ï°Ê²¼¤Î5¤Ä¤À¡£
¡»ÔÆâÃæ¿´Éô¥¨¥ê¥¢¤Ç180±ß¤Î¶Ñ°ì±¿ÄÂ¡Ê2023Ç¯10·î¤«¤é2026Ç¯9·î¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼Â»Ü½éÇ¯ÅÙ¤Ç¼Â»ÜÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼ûÍ×¤¬1.1ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ñ¼Ò¤Ç»È¤¨¤ë¶¦ÄÌÄê´ü¤Ï¡¢2022Ç¯Æ³Æþ°ÊÍè¡¢ËèÇ¯ÍøÍÑ¼Ô¤¬³Î¼Â¤ËÁý²Ã¡£2024Ç¯¤Ï 2022Ç¯Èæ¤Ç118¡óÁý¡£
£È¾Æ³ÂÎÂç¼êTSMC¥¨¥ê¥¢¸þ¤±¤Î½ÂÂÚÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢µÆÍÛÄ®¤ÇÄÌ¶Ð¥Ð¥¹¤ò¼Â¾Ú¼Â¸³¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À·§ËÜÀ½ºî½ê¤¬¤¢¤ëÂçÄÅÄ®¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤â¶¨ÎÏ¤·ÅÔ¹ç3Ç¯ÅÙ¤Î¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤òÁö¤é¤»¤ë¸ø¶¦¸òÄÌ¤ò³èÍÑ¤·¤¿½ÂÂÚÂÐºö¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Éû¼¡Åª¤Ê¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÉÕ¶á¤Î¹â¹»À¸¤ÎÍøÍÑ¤âÁý²Ã¡£2025Ç¯4·î¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï2505¿Í¤Ç¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ë¡£
¤¿·¹â¹»1Ç¯À¸¸þ¤±¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¤ä¹ç³Ê¼Ô¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¶¨ÎÏ³Ø¹»¿ô¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Î2¹»¤«¤é2024Ç¯ÅÙ¤Ï12¹»¡Ê¸øÎ©¡¦»äÎ©¡Ë¤ËÁý²Ã¡£¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¼«Âð¤«¤é³Ø¹»¤Þ¤Ç¤É¤ÎÏ©Àþ¤ÇÄÌ³Ø¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë³èÆ°¤À¡£
¥¡Ø½ÂÂÚ¤Ê¤¯¤½¤¦¡ªÈ¾³Û¥Ñ¥¹¡Ù¤ò2024Ç¯10·î¤«¤é2025Ç¯2·î¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡£Ï©Àþ¥Ð¥¹¡¢»ÔÅÅ¡¢ÅÅÅ´ÅÅ¼Ö¤òÈ¾³ÛÍøÍÑ¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¡£²Á³Ê¤Ï2500±ß¤Ç¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³ÍÑ¤Î¡Ø¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎIC¥«¡¼¥É¡Ù¤òÈ¯µë¡£
¡Ö½ÂÂÚ¤Ê¤¯¤½¤¦¡ªÈ¾³Û¥Ñ¥¹¡×¤Î³µÍ×¡Ê·§ËÜÃÏ°è¾è¹ç¥Ð¥¹»ö¶È¶¦Æ±·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾õ¶·Êó¹ð 2025Ç¯7·î¤è¤ê¡Ë
ÅÚÆüµÙÆü¤ÏÆ±È¼¼Ô¤âÂÐ¾Ý¡ÊÂç¿Í1¿Í¤Þ¤Ç¡¢¾®¿Í¤Ï²¿¿Í¤Ç¤âÂÐ¾Ý¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Î¥³¥¹¥È¤È¤Îº¹¤ò·Ú¸º¤·¤¿¡£·î¤ò·Ð²á¤¹¤ë¤´¤È¤ËÍøÍÑ¼Ô¤ÏÁý¤¨¡¢È¾³Û¥Ñ¥¹ÍøÍÑÁí¿ô¤Ï66Ëü7200²ó¡£¤³¤Î¤¦¤Á¥Ð¥¹ÍøÍÑ¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤¡£
°Ê¾å¤¬³Æ¼ï¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø½ÂÂÚ¤Ê¤¯¤½¤¦¡ªÈ¾³Û¥Ñ¥¹¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥¹¶¦Æ±·Ð±Ä¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Åê»ñ¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¸øÅª»ñ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡¢¥¯¥ë¥ÞÍøÍÑ¤¬¸º¤ê¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼Â¾Ú´ü´ÖÃæ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Î½ãÁý¿ô¤¬¡¢Ìó26Ëü¿Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ê¿Æü9»þ°Ê¹ß¤äÅÚÆü¤Î¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÇÍøÍÑÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±ä¤ÙÌó10ËüÂæ¤Î¥¯¥ë¥ÞÍøÍÑ¤òºï¸º¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦ÊØ±×¤òÌó1²¯±ß¤È¿ä·×¤¹¤ë¡£
¡Ö½ÂÂÚ¤Ê¤¯¤½¤¦¡ªÈ¾³Û¥Ñ¥¹¡×¤Î¼ÂÀÓ¡Ê·§ËÜÃÏ°è¾è¹ç¥Ð¥¹»ö¶È¶¦Æ±·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾õ¶·Êó¹ð 2025Ç¯7·î¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÉáÃÊ¥¯¥ë¥Þ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Î·§ËÜ»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Ø¤Î³°½Ðµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÌó3Ëü6000¿Í¡¢¾ÃÈñ¸ú²Ì¤ÏÌó1²¯8000Ëü±ß¤È¿ä·×¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ç·×2²¯8000Ëü±ß¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¡¢¼Â¾Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¸øÅª»ñ¶â7000Ëü±ß¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢²ÝÂê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤
¤³¤¦¤·¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥¹¶¦Æ±·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤Î¸½¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¡£
·§ËÜ¸©Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥¹»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ÏÌó90²¯±ß¤À¤¬¡¢5¼Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤âÌó30²¯±ß¤ÎÏ©Àþ¼ý»ÙÀÖ»ú¤Ê¤Î¤À¡£¶¦Æ±·Ð±Ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆËèÇ¯¡¢Ìó1²¯±ß¤Î¼ý»Ù²þÁ±¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
·§ËÜ¾ë¤òÇØ·Ê¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ð¥¹¤¬Áö¤ëÆ»Ï©¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾»Î¤ÎÉÔÂ¤â¿¼¹ï¤À¡£²áµî4Ç¯´Ö¤Ç99¿Í¤¬¸º¾¯¡£¶¦Æ±·Ð±Ä¤Ë¤è¤ë±¿¹Ô¸úÎ¨²½¤Ç¡¢Ê¿Æü10.6¿Í¤Îºï¸º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³Æ¼Ò¤ÎÏ©Àþ¤Ç¸ºÊØ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Ç8.7Âæ¤Î¼ÖÎ¾ºï¸º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎºâÌ³¾õ¶·°²½¤ËÈ¼¤¤¡¢5¼Ò¤ÎÊ¿¶Ñ¼ÖÎð¤¬4Ç¯´Ö¤Ç1.8Ç¯¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¹¹¿·ÈñÍÑÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¡£
¶¦Æ±·Ð±Ä¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¸ú²Ì¤È²ÝÂê¡Ê·§ËÜÃÏ°è¾è¹ç¥Ð¥¹»ö¶È¶¦Æ±·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾õ¶·Êó¹ð 2025Ç¯7·î¤è¤ê¡Ë
¹âÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ê5¼Ò¤Î»ö¶È¤ò¡ËÂ«¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤Î¸úÎ¨²½¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÂ«¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¸Â³¦¡×¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ø½ÂÂÚ¤Ê¤¯¤½¤¦¡ªÈ¾³Û¥Ñ¥¹¡Ù¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¤¬ºâÀ¯ÌÌ¤Ç¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÁí³çÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ò¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¶¦Æ±·Ð±Ä¿ä¿Ê¼¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍøÍÑ¼Ô2ÇÜ·×²è¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò»ý¤Ä¡£
ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ò¤Þ¤º¤Ï2022Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Ç¡¢2234Ëü¿Í¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢2449Ëü¿Í¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢2434Ëü¿Í¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ØÁý¤ä¤·¡¢2030Ç¯¤Ë3934Ëü¿Í¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£¡ÖÍøÍÑ¼Ô2ÇÜ¡×¤Ï¡¢1923Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¡Ê2020Ç¯¡Ë¤«¤é¤ÎÇÜÁý¤ò»Ø¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿·§ËÜÃÏ°èÆâ¡¢¤µ¤é¤ËÁ´¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸øÅª»ñ¶â¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤À¡£
ÍøÍÑ¼Ô2ÇÜ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ê·§ËÜÃÏ°è¾è¹ç¥Ð¥¹»ö¶È¶¦Æ±·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾õ¶·Êó¹ð 2025Ç¯7·î¤è¤ê¡Ë
¸ø¶¦¸òÄÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸øÅª»ñ¶âÆ³Æþ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¿Í¢Áí¹ç¸¦µæ½ê¤¬6·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡Ø¶ÛµÞÄó¸À ÃÏ°è¸òÄÌÀ©ÅÙ¤Î³×¿·°Æ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ°è¸òÄÌ¤ò¡Ö¸ø¶¦ºâ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
É®¼Ô¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÃÏÊý¸òÄÌ¤ä¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î»Üºö¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏÊý¸òÄÌ¡¦¸ø¶¦¸òÄÌ¤ò¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊýË¡¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¤Ù¤»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬ÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ·×²è¤Ê¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï´ûÂ¸¸òÄÌ¤Î¸úÎ¨²½¤ÎÈÏ°Ï¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÑ³×°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¾å¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
º£²ó¡¢¼èºà¤·¤¿·§ËÜ¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ø¶¦¸òÄÌ»Üºö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤¿·§ËÜ¤ÎÃÏ¤Ç4Æü´Ö¡¢·§ËÜ¸©Æâ³Æ½ê¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤¦´¶¤¸¤¿¡£
¡ÊÅíÅÄ ·ò»Ë ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë