鈴木おさむ氏「マジですげえな」と思った人気芸人「〈当たるな〉って思ってる念と勝負してる」
¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¡¦ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê53¡Ë¤¬25Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTOKYO¡¡SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼Â¶È²È¤Ç¤â¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¤È½Ð±é¡£ÎëÌÚ»á¤¬¡Ö40Âå¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤Î¤Ï²¶¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£5Ç¯Á°²¿¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢À¾Ìî¤Ï¡Ö40ºÐ¡¢¤¢¤ì¤Ç¤¹¤â¤ó¡¢±Ç²è¡Ø¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢½é¤á¤Æ±Ç²èºî¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤ä¤Ã¤ÑÅ¾µ¡¤È¤·¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤¤Ã¤«¤±¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤¾¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤¬¤µ¡¢¤À¤Ã¤ÆÀµÄ¾Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢À¾Ìî¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¤«¤¤¤Ã¤¹¡×¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÀ¾Ìî¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤Ã¤´¤¤Ê¬¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÈÅö¤¿¤ë¡É¡ÈÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡É¤Î°Ê³°¤Ë¡ÈÅö¤¿¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç°¤â¤¢¤ë¤ï¤±¡£Ê¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¤½¤¦¡£À¾Ìî¤â¡¢²¶¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¡£½©¸µ¡Ê¹¯¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡¢¡ÈÅö¤¿¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç°¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢²¶¤ÏÀ¾Ìî¤ÏÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£²¶¤Ï¤À¤«¤éÀ¾Ìî¤¬¤¢¤Î»þ¡¢±Ç²è¸ø³«¤·¤Æ¥é¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿»þ¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤¢¤Î»þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¡È¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤²¤¨¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£¤À¤Ã¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢¡ÈÅö¤¿¤ë¡É¡ÈÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡É°Ê³°¤Ë¡ÈÅö¤¿¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ëÇ°¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤è¡£À¾Ìî¤Ï¤¢¤Îº¢¡¢¤¿¤Ö¤ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÎëÌÚ»á¡£¡ÖÅìÌî¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¤¤¤¸¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤Ç¡¢¤¤¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿ÀëÅÁ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¹ª¤ß¤Ë¡¢Æâ¿´¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á´¤Æ¤òÍ¾Íµ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Á¥ã¤È¡È¤Ç¤«¤¤¤Ã¤¹¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥ê¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢²æ¡¹¤Ï¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬²¶¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢40ºÐ¤Ç¤¢¤Î¾¡Éé¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£