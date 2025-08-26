紗栄子やヨンア、久間田琳加らが魅力を発信！ブランド「スナイデル」のLIMITED STOREが東京・青山にオープン
今年4月に創業20周年を迎えたレディースブランドの 「SNIDEL(スナイデル)」は、ユーザーへの感謝を込め、東京・青山にLIMITED STORE「SNIDEL TOKYO AOYAMA」をオープン！プレオープンイベントには、20年間SNIDELを支え彩ってきた豪華な顔ぶれが登場し、タレント・モデルの紗栄子さんやヨンアさんをはじめ、久間田琳加さん、藤井サチさんらが、プレイフルな空間で楽しいひとときを過ごした。
【写真】青山店について「すごくポップでかわいらしい」と話す紗栄子さん。変わらぬ美貌と着こなしを披露
“LUCKY”をコンセプトにした同店には、スロットマシンやサイコロなど、このコンセプトを象徴するようなモチーフが散りばめられ、遊び心を感じさせる空間に。ひと足先に来場した紗栄子さんは、「SNIDEL20周年おめでとうございます！」とお祝いの言葉を寄せ、「青山店に初めて来たんですけど、すごくポップでかわいらしくて、ファッションからビューティー、ドリンクやドーナツまでたくさんあるのでみなさん遊びにいらしてください！」と笑顔で語った。
また、モデルで俳優の久間田さんは「カフェがあったりとかガチャガチャができたりとか、ひとつのテーマパークみたい」とニッコリ。一方、人気モデルのミチさんは、SNIDEL創業以来初めて登場した「LIMITED CAFE」で「抹茶いちごミルク」を気に入った様子。「抹茶いちごミルクが本当においしくて、あっという間に飲みきってしまいました」と語った。
なお、LIMITED STORE「SNIDEL TOKYO AOYAMA」は、2025年8月21日から2025年12月末日までの期間オープン。“身にまとう、美しくなる、味わう、SNIDELの世界観を存分に楽しめる”そんな新たな空間を目指して作られた場所となっており、店内には青山店限定アイテムや最新アイテムなども並ぶ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
