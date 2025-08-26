今年4月に創業20周年を迎えたレディースブランドの 「SNIDEL(スナイデル)」は、ユーザーへの感謝を込め、東京・青山にLIMITED STORE「SNIDEL TOKYO AOYAMA」をオープン！プレオープンイベントには、20年間SNIDELを支え彩ってきた豪華な顔ぶれが登場し、タレント・モデルの紗栄子さんやヨンアさんをはじめ、久間田琳加さん、藤井サチさんらが、プレイフルな空間で楽しいひとときを過ごした。

【写真】青山店について「すごくポップでかわいらしい」と話す紗栄子さん。変わらぬ美貌と着こなしを披露

ブランド「スナイデル」LIMITED STOREのオープンに駆け付けた久間田琳加さん。金曜ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」に出演中


“LUCKY”をコンセプトにした同店には、スロットマシンやサイコロなど、このコンセプトを象徴するようなモチーフが散りばめられ、遊び心を感じさせる空間に。ひと足先に来場した紗栄子さんは、「SNIDEL20周年おめでとうございます！」とお祝いの言葉を寄せ、「青山店に初めて来たんですけど、すごくポップでかわいらしくて、ファッションからビューティー、ドリンクやドーナツまでたくさんあるのでみなさん遊びにいらしてください！」と笑顔で語った。

また、モデルで俳優の久間田さんは「カフェがあったりとかガチャガチャができたりとか、ひとつのテーマパークみたい」とニッコリ。一方、人気モデルのミチさんは、SNIDEL創業以来初めて登場した「LIMITED CAFE」で「抹茶いちごミルク」を気に入った様子。「抹茶いちごミルクが本当においしくて、あっという間に飲みきってしまいました」と語った。

SNIDEL創業以来初のLIMITED CAFEでは「HOCUSPOCUS」とのコラボで、油で揚げずに蒸したSNIDELのオリジナルドーナツ“スナドーナツ”を用意！


Z世代のファッションアイコン・ミチさん


なお、LIMITED STORE「SNIDEL TOKYO AOYAMA」は、2025年8月21日から2025年12月末日までの期間オープン。“身にまとう、美しくなる、味わう、SNIDELの世界観を存分に楽しめる”そんな新たな空間を目指して作られた場所となっており、店内には青山店限定アイテムや最新アイテムなども並ぶ。

普段の甘めな雰囲気とはまた違った、ストリートに馴染むエッジィなアイテムも


レッドを基調にした空間には煌びやかなフォトスポットを設置


SNIDEL BEAUTYのエリアも設置


青山店限定アイテムや最新アイテムも並ぶ


ここでしか体験できないSNIDELオリジナルのカプセルトイエリアも。1回990円


プレオープンイベントに登場したヨンアさん


藤井サチさん


高橋愛さん


島崎遥香さん


八木アリサさん


古畑星夏さん


宮本茉由さん


高橋ららさん


※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。