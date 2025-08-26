「米国が再び偉大に」「我々はあなたと100％共にある」米韓首脳会談、冒頭発言【全文】

李在明（イ・ジェミョン）大統領とドナルド・トランプ米大統領は8月25日（現地時間）、首脳会談を開き、造船業を中心に両国の経済協力を強化しようという点で一致した。

李在明大統領はこの日、ワシントンDCのホワイトハウス執務室で行われた首脳会談の冒頭発言で「米国が再び偉大に変わっているようだ」と述べ、「造船分野だけでなく製造業分野でルネサンスが実現しており、その過程に大韓民国も共にすることを期待する」と語った。

トランプ大統領も会談の冒頭、「造船所、船舶建造について多く話すことになる」と述べ、「米国は造船業がかなり閉ざされているため、韓国から購入しなければならない」と語った。

続けて「今後は韓国との協力を通じて米国で再び船舶が建造されることを望む。米国の造船業を韓国と協力して復興させる機会を得たい」と強調した。トランプ大統領は李在明大統領の当選を祝福し、「我々はあなたと100％共にある」とも述べた。

李在明大統領とトランプ大統領の冒頭発言の全文は、以下の通り。

（写真＝時事ジャーナル）李在明大統領

◇

トランプ大統領

李在明大統領と共にでき光栄だ。我々は長い間、良い関係を築いてきた。追加で貿易協議することが少し残っていると聞いたが、それは構わない。それで韓国が何かを得るという意味ではないが、私は気にしない。

今日は貿易などいくつかの重要なテーマを扱う予定だ。ご存じのとおり、我々は韓国と非常に多くの貿易を行っている。我々は船舶契約を検討している。韓国は造船を得意としている。我々は韓国が米国に来て造船所を建て、再び我々が船を建造する過程を始められるようにする案を検討している。

第2次世界大戦当時、我々は1日に1隻の船を建造していた。今はほとんど船を造っておらず、これはあり得ないことだ。我々は再び船舶建造を始める。

米国は韓国と似ていた。皆のために船を造った。しかし前任の大統領たちや人々は造船業を放置した。今、我々は船を購入している。我々は韓国から船を購入すると同時に、韓国が我々の国民を活用して米国で直接船を建造できるようにする。我々は再び造船業に参入する。米国が船を造らないというのは道理に合わない。

過去、米国はこの分野で最高だった。第2次世界大戦当時、1日に1隻の船を造ったことが分かる。米国は当時、タンカーや様々な種類の船舶を造り、非常に活発に造船業を行っていた。今は多くの造船所が放置されているが、もうすぐそうはならない。皆さんも米国に来て船を造るようになるだろう。非常に楽しみだ。

このほかにも貿易関連の議題が多い。韓国は米国の軍事装備主要購入国のひとつである。我々は世界最高の軍事装備を製造している。最近、B-2爆撃機をご覧になっただろう。

B-2爆撃機は最近の短い作戦で大きな成果を収めた。36時間にわたり作戦を遂行したが、このような作戦を見た人はいないだろう。36時間の往復飛行だったが何の問題もなかった。ネジひとつ、ボルトひとつも欠けず、1機も問題を起こさなかった。まさに完璧な作戦だった。我々は空中給油機52機と多くの戦闘機を投入したが、B-2爆撃機の性能は本当に驚異的だった。すべての爆弾が正確に目標を命中させた。

韓国は軍事装備の大きな購入国である。この件についても話す予定だ。議題は多く、非常に楽しみだ。そしてこの場に共にでき大変光栄だ。選挙の勝利を祝う。大きな勝利だった。我々は100％あなたと共にある。ありがとう。

李在明大統領

大統領、ありがとうございます。このように時間を割いていただき、我が大韓民国国民を代表して感謝申し上げ、大統領がこのオーバルオフィスを新たに整えておられると聞き、本当に明るく黄金色に輝いていて、とても素晴らしく見える。品格があり、米国の新しい繁栄を象徴しているようだ。

米国を再び偉大にすることが大統領の夢だが、米国が再び偉大に変わっているようで、それがダウ・ジョーンズ指数にも現れているようだ。史上最高値を更新しているのを見た。今日は少し調整されているが、非常に素晴らしく米国が再び偉大になっているように見える。おっしゃった造船分野だけでなく、製造業分野でルネサンスが起こっており、その過程に大韓民国も共にすることを期待する。

そしてもうひとつ申し上げたいのは、大統領の平和を守る期間に、米国の役割を超えて新たに平和を作り出す「ピースメーカー」としての役割が本当に目立っているということだ。欧州、アジア、アフリカ、中東の多くの戦争が、トランプ大統領の役割で休戦し、平和が訪れている。世界の指導者の中で、世界の平和問題にこれほど関心を持ち、実際に成果を上げたのは大統領が初めてのように思う。

そしてできれば、世界で唯一分断国家として残る韓半島（朝鮮半島）に平和を築いていただき、金正恩とも会っていただき、北朝鮮に「トランプ・ワールド」もひとつ建てて、そこで私もゴルフができるようにしていただき、世界が認める真に歴史的な平和のメイカーとしての役割を果たしていただけることを期待する。（金正恩北朝鮮国務委員長が）きっと待っていると思う。

最後に、堅固な韓米同盟を基盤に大韓民国は成長・発展してきた。今後もこの韓米同盟を軍事分野だけでなく、経済分野、さらには科学技術分野にまで拡張し、未来型に発展させたい。

大韓民国国民はトランプ大統領に非常に大きな期待を抱いていることをお伝えし、改めてこのような時間を割いていただいたことに感謝申し上げる。

トランプ大統領

ありがとう。再びお迎えでき光栄だ。ご記憶のとおり、私と金正恩委員長は非常に良い関係だ。現在もそうだ。私が初めて就任した2017年当時は金委員長を知らなかったが、首脳会談を2度行った後、かなり親しくなり、互いを尊重している。

もしヒラリー・クリントンが当時大統領に当選していたなら、そうはならなかっただろう。災厄だったに違いない。

（写真＝シンガポール政府）2018年6月12日、シンガポールで首脳会談を行った金正恩委員長（左）とトランプ大統領

その意味で、我々は南北に関して何かできると思う。私の考えでは、李在明大統領は、私が経験したどの韓国の指導者よりも北朝鮮問題に強い意志を持っているように見える。我々が共に努力すれば、ある程度の進展があるだろう。

覚えておられるかわからないが、韓国でオリンピック（平昌冬季五輪）が開かれたとき、韓国と北朝鮮の関係は非常に敵対的だった。五輪のチケットは売れなかった。誰も開会式で競技場が爆破されることを望まなかったからだ。

当時は私と金委員長の関係が形成される時期だった。互いに「ロケットマン」と呼び合い、衝突し、あまり良くなかった。しかしある日、電話で話し、北朝鮮が我々と共にしたがっていることを知った。北朝鮮は対話を望み、我々は対話した。そして金委員長は「韓国で五輪がまもなく開かれるが、北朝鮮も参加したい」と言った。北朝鮮は参加し、韓国は五輪を成功させた。その電話直後から五輪チケットは多く売れ始めた。

北朝鮮の潜在的攻撃対象であったため、当初は誰も行かなかった韓国オリンピックは、結局成功裏に終わった。私は本当に誇らしく思った。平昌冬季五輪はオリンピック史上最も成功した大会だった。米国もまもなく五輪を主催する予定で嬉しい。平昌冬季五輪が成功するのに私も貢献でき、大変光栄だった。

李在明大統領

金正恩委員長の話をされたが、実際、大統領のおかげで北朝鮮と韓半島の関係は非常に安定していたと思う。しかしその後、大統領が米国政治から一時的に退いている間に、北朝鮮のミサイルは多く開発され、核爆弾も増え、進展もなく韓半島の状況は大いに悪化した。

トランプ大統領

もし私がその時大統領に当選していたら、そんなことは起こらなかっただろう。

李在明大統領

全面的に共感する。だから最近、金与正が米国と私を非難する発言をしたときも、大統領と金正恩委員長の特別な関係については疑わないという表現をしていた。待っているという意味に見えた。韓半島の平和の新しい道を必ず開いていただきたい。

トランプ大統領

そうしよう。我々は対話する。金委員長も私に会いたがるだろう。金委員長はバイデン前大統領を尊重せず、会いたがらなかった。しかし我々は会うことを望んでいる。より良い関係になるだろう。手伝ってほしい。今まで多くの韓国大統領がいて私も多く会ったが、すぐ交代した。李大統領は長く在任されるだろう。私見では、これまで出会った韓国大統領の対北政策は適切ではなかった。李大統領のアプローチのほうがより良いようだ。

李在明大統領

私の関与で南北関係がうまく改善するのは容易ではない状況だが、実際にこの問題を解決できる唯一の人物はトランプ大統領だ。大統領がピースメーカーをされれば、私はペースメーカーとして一生懸命支援する。

トランプ大統領

いいですね。我々は共に北朝鮮について大きな進展を成し遂げられる。ありがとうございます。

（記事提供＝時事ジャーナル）