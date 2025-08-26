韓国発の日本未上陸ブランド「TÉTO」が大阪ポップアップを開催！カラフルなタオル＆グッズに注目ッ
韓国で人気のタオルブランド「TÉTO」のポップアップが、2025年8月29日（金）〜9月23日（火・祝）の間、大阪・SMELLY HEP FIVE店にて開催。
日本未上陸のブランドなので、ぜひこの機会にゲットしてくださいね。
話題の韓国発タオルブランド「TÉTO」
快適さと高級感を感じられるタオルやバッグなどがそろう「TÉTO」は、2023年に韓国・聖水（ソンス）にフラッグシップストアをオープンした人気ブランド。壁一面にカラフルなタオルが敷き詰められたストア内が、美術館のように美しいと話題です。
「TÉTO」には、生活用品としてだけでなく、小さなアートピースとして楽しめるタオルがそろいます。
通常の生地より高い耐久性を持つ「スーピマコットン」は、世界でたった1％しか生産されないという、ハイエンド素材。
そんな「スーピマコットン」から作られる「TÉTO」のタオルは、柔らかな肌触りと、鮮やかな発色が特徴です。吸水性に優れているので、1枚持っていけば旅先でも活躍しそう。
大阪・HEP FIVE店でポップアップがOPEN！
大阪・SMELLY HEP FIVE店で開催されるポップアップでは、韓国に行かずに、「TÉTO」のアイテムをゲットできるんです。
イベントには、色鮮やかでカラバリ豊富なハンドタオルやフェイスタオル、トートバッグなどがそろいます。
タオルにラインナップするストライプ柄やチェック柄を含め、他ではあまり見たことがない色合いや配色がたくさん！
お気に入りのタオルがきっと見つかるはずですよ。
3サイズのトートバッグもかわいいよ〜
軽くて丈夫な素材のトートバッグは、S・M・Lの3サイズ展開。
Sサイズは、ランチバッグとしても、サブバッグとしても丁度よさそうです。
デイリー使いにぴったりなMサイズは、ショッパーバッグとして重宝する予感。
大容量のLサイズは、洗濯物の収納にはもちろん、キャンプなどのアクティビティでも活躍すること間違いなしです。
「TÉTO」には、他にもデザイン性の高いインテリアや日用品がラインナップしているので、気になる人は公式Instagramなどを覗いてみてくださいね。
「TÉTO」のタオルはギフトにもおすすめ◎
高級綿織物を意味する“TERRY”と、感触を意味する“TOUCH”、2つの単語を合体させたという「TÉTO」。
その名の通り、高品質のタオルをはじめとするアイテムを、アートピースとして生活に取り入れてみてはいかがでしょう？
TETOポップアップ
場所：SMELLY HEP FIVE店（大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 3F）
期間：2025年8月29日（金）〜9月23日（火・祝）
営業時間：11:00〜21:00
定休日：不定休
※オンラインストアも同日販売開始
TETO公式Instagram
@teto_objet
アーバンリサーチ公式オンラインストア
https://www.urban-research.jp/shop/
参照元：株式会社アーバンリサーチ プレスリリース
日本未上陸のブランドなので、ぜひこの機会にゲットしてくださいね。
話題の韓国発タオルブランド「TÉTO」
快適さと高級感を感じられるタオルやバッグなどがそろう「TÉTO」は、2023年に韓国・聖水（ソンス）にフラッグシップストアをオープンした人気ブランド。壁一面にカラフルなタオルが敷き詰められたストア内が、美術館のように美しいと話題です。
通常の生地より高い耐久性を持つ「スーピマコットン」は、世界でたった1％しか生産されないという、ハイエンド素材。
そんな「スーピマコットン」から作られる「TÉTO」のタオルは、柔らかな肌触りと、鮮やかな発色が特徴です。吸水性に優れているので、1枚持っていけば旅先でも活躍しそう。
大阪・HEP FIVE店でポップアップがOPEN！
大阪・SMELLY HEP FIVE店で開催されるポップアップでは、韓国に行かずに、「TÉTO」のアイテムをゲットできるんです。
イベントには、色鮮やかでカラバリ豊富なハンドタオルやフェイスタオル、トートバッグなどがそろいます。
タオルにラインナップするストライプ柄やチェック柄を含め、他ではあまり見たことがない色合いや配色がたくさん！
お気に入りのタオルがきっと見つかるはずですよ。
3サイズのトートバッグもかわいいよ〜
軽くて丈夫な素材のトートバッグは、S・M・Lの3サイズ展開。
Sサイズは、ランチバッグとしても、サブバッグとしても丁度よさそうです。
デイリー使いにぴったりなMサイズは、ショッパーバッグとして重宝する予感。
大容量のLサイズは、洗濯物の収納にはもちろん、キャンプなどのアクティビティでも活躍すること間違いなしです。
「TÉTO」には、他にもデザイン性の高いインテリアや日用品がラインナップしているので、気になる人は公式Instagramなどを覗いてみてくださいね。
「TÉTO」のタオルはギフトにもおすすめ◎
高級綿織物を意味する“TERRY”と、感触を意味する“TOUCH”、2つの単語を合体させたという「TÉTO」。
その名の通り、高品質のタオルをはじめとするアイテムを、アートピースとして生活に取り入れてみてはいかがでしょう？
TETOポップアップ
場所：SMELLY HEP FIVE店（大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 3F）
期間：2025年8月29日（金）〜9月23日（火・祝）
営業時間：11:00〜21:00
定休日：不定休
※オンラインストアも同日販売開始
TETO公式Instagram
@teto_objet
アーバンリサーチ公式オンラインストア
https://www.urban-research.jp/shop/
参照元：株式会社アーバンリサーチ プレスリリース