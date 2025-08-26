２２日に新作アルバム「ア・マター・オブ・タイム」を発表したアイスランド出身の歌姫、レイヴェイ。

同作に先駆けて７月に来日し、一夜限りのライブを行った。

この日、ステージに立ったのは彼女だけ。最初に披露したのは新作の収録曲「シルバー・ライニング」だ。エレキギターの一音一音を丁寧に紡ぎつつ、しっとりと憂いを帯びた歌声を響かせた。

曲ごとにアコースティックギター、ピアノと楽器を変えながらも、全曲を１人で演奏しつつ歌う。それでいて音の厚みに物足りなさを感じさせないのは、歌声と楽曲の豊かさによるものだ。クラシックの素養、ジャズの即興性、ポップスの華やかさを融合させ、時折ボサノバなども織り交ぜる。低く落ち着いた歌声には豊かな響きがあり、どんな曲を歌っても品がある。

曲の合間ではよく語り、よく笑う人だった。それが、再び歌に戻ると、場の空気が一変する。最後に披露した「スノー・ホワイト」も新作に収録された曲。静けさの中に強くひそやかな主張を込めたかのような、繊細な歌だった。

中国人バイオリニストの母とジャズ好きのアイスランド人の父のもとに生まれ、幼少の頃からピアノやチェロを学び、２０２０年にデビュー。２６歳ながらその歌声には、敬愛するというエラ・フィッツジェラルド、チェット・ベイカーといったジャズ界のレジェンドをほうふつとさせる深みがある。この若さで一体どんな人生を送ればこんな表現ができるのかと想像力を刺激された。１９５０年代の歌い手と言われても、２０２５年の歌い手だと言われても、信じてしまう。世界にはすごい才能の持ち主がいるものだ。（鶴田裕介）

――７月１５日、東京・神田のＫＡＮＤＡ ＳＱＵＡＲＥ ＨＡＬＬ。