¡Öº£Æü¹¥¤¡×½©»³¤ß¤Å¤¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤óÈäÏª¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¡×¤È¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/26¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿½©»³¤ß¤Å¤¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤Ã¤Ô¤óÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×½Ð¿ÈÈþ½÷¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó
½©»³¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ózz¡×¤ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤â¥¥ì¥¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£½©»³¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡×¡ÖÅßµÙ¤ßÊÔ2024¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
