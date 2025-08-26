グラビア初挑戦で話題の元NHKアナ・中川安奈、美脚＆ウエスト際立つオフショ公開「セクシー」「悩殺」の声
【モデルプレス＝2025/08/26】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が25日、自身のInstagramを更新。グラビア撮影時のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元NHKアナ、SEXY衣装姿で寝そべる
同日発売の雑誌『週刊プレイボーイ』36号（集英社）にてグラビアに初挑戦した中川は「マネージャーさんが撮ってくれた動画たち」とつづり、オフショット動画を公開。「デジタル写真集は100ページ以上あるということで他にもいろんな表情を見ていただけると思います」とアピールした。動画には、背中が大胆に開いた黒いドレスや美しい脚が際立つミニ丈ワンピース、引き締まった美しいウエストがのぞくレーストップスなどを着用した姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「悩殺」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「どの衣装も素敵」「美しすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆中川安奈、グラビア撮影のオフショ公開
