東京ベイエリアの魅力向上を目的としたクルーズイベント「ビールクルーズ東京ベイ 2025 Summer」が始まります。爽やかなビールや音楽を楽しみながら東京湾の夜景を満喫できる期間限定の取り組みで、開催日時は2025年8月29日、9月5日、12日、19日、26日の毎週金曜夜。

仕事帰りに立ち寄れる金曜日限定の船上ビアホール

「ビールクルーズ東京ベイ」の運航ルートは竹芝の「ウォーターズ竹芝船着場」〜芝浦（日の出）の「Hi-NODE」間。約10分のショートコース（竹芝→日の出）と約40分のロングコース（日の出→竹芝）を繰り返し運航します。運航時刻は竹芝出発便が18時20分、19時35分、20時50分発、芝浦出発便が18時40分、19時55分、21時10分発。

運航ルート（イメージ）

利用者は好きなタイミングで降船できるほか、追加料金500円で再乗船も可能です。船上からは東京タワーやレインボーブリッジをはじめ、浜離宮やBLUE FRONT SHIBAURAといった東京の絶景を楽しむことができます。

料金はワンドリンク込みで、事前予約が3,500円、当日が4,000円。毎開催日先着100名に「ウォーターズ竹芝で使える500円電子ギフト券」が配布される特典も。乗船料にはワンドリンクが含まれており、船内でビールやスナック、ペンライトなどのナイトグッズを追加で購入することで自分だけのクルーズタイムを演出できます。

クルーズイメージ

イメージ

ドローン撮影会や浴衣優待などの特別企画も

開催日は2025年8月29日(金)と、9月5日(金)、12日(金)、19日(金)、26日(金)の計5日間。一部日程では特別企画も予定されており、8月29日には「ドローン撮影会」、9月12日には浴衣やクールビズで乗船すると優待を受けられる「納涼エディション」が予定されています。

クルーズ開催日には、近隣で「WATERS takeshiba MUSIC FRIDAY」などのイベントも行われる予定で、会場アクセスのための移動手段としても活用できます。

夏の終わりに特別な体験を提供する「ビールクルーズ東京ベイ 2025 Summer」。金曜の夜、船上から眺める東京の夜景と、美味しいビール、心地よい音楽が一体となった贅沢な時間を過ごすチャンス。仕事仲間や友人を誘って、東京湾の海上ビアホールへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

