¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¥¦¥£¥á¥ó¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)DFÀ¶¿åÍü¼Ó¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@risa_shimizu_2)¤Ç¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥Æ¥£¤Ï¸½ºß¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥é¡¦¥Þ¥ó¥¬¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×Ãæ¡£ºòÇ¯²Æ¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÉé¤Ã¤¿±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿À¶¿å¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤°¼Ì¿¿¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤à¼Ì¿¿¡¢Îý½¬Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É·×9Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´éâÁ¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¼«Å¾¼Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥ó¤â¥ª¥Õ¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤¬ºÇ¹â!¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ì¤ÆÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
