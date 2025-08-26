¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢ÂçÀèÇÚ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¡ÖÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤â´üÂÔ´¶¡ÖÆü¤ËÆü¤Ë¡Ä¡×
ÉñÂæ¡Ø¤Þ¤¿ËÜÆü¤âµÙ¿Ç »³°å¼Ô¤Î¤¦¤¿¡Ù¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÁËÜÌÀ¡¢ÅÏÊÕ¤¨¤ê¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢º´Æ£Bºî¡¢ºûÌî¹â»Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¹¾¸ý¤Î¤ê¤³
Æá¿Ü¹â¸¶¤Î»³±ü¤Ë¤¢¤ë¿ÇÎÅ½ê¤Ç¡¢°å»Õ¡¦¸«ÀîÂä»³¤¬Â¼¿Í¤¿¤Á¤È·«¤ê¹¤²¤ëÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÅÄ¼Ë°å¼Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸«ÀîÂä»³¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È¿Í´Ö¤Î±Ä¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤¬¡¢2021Ç¯¾å±é¤Î¡ØËÜÆü¤âµÙ¿Ç¡Ù¤«¤éÁõ¤¤¤â¿·¤¿¤Ë¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÉñÂæ²½¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¸«ÀîÂä»³Ìò¤ò±é¤¸¤ëÊÁËÜ¤Ï¡¢¡ÖºûÌî¤µ¤ó¡¢Bºî¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±Áë²ñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿½¸¤Þ¤ì¤ÆÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ºî¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´Æ£¤ÈºûÌî¤È¤ÎºÆ¶¦±é¤ò´î¤Ó¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕ¤È¹¾¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¨¤ê¤µ¤ó¤â¸Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±ü¤µ¤óÌò¤Ç¤¹¤«¤é¡£±ü¤µ¤óÌò¡¢²¿ÅÙ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤Ç¤¤Æ¡£¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Á¤Î·àÃÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤ËÌÀ¼£ºÂ¡¢ÇîÂ¿ºÂ¤ÇÉñÂæ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
Â¾¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ç»³Ãæ¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÂ¼¿Í¡¦°¤µ×ÄÅÌ±ÂåÌò¤ò±é¤¸¤ë¹¾¸ý¤Ï¡Ö¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÌÀ¼£ºÂ¤äÇîÂ¿ºÂ¤Ç¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤Î¤¢¤ë·à¾ì¤Ç¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÀèÇÚÊý¤¬¤¹¤´¤¯¤ÆÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢Æü¤ËÆü¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖÆü¡¹·Î¸Å¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢ËèÆü³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ø¤Þ¤¿ËÜÆü¤âµÙ¿Ç »³°å¼Ô¤Î¤¦¤¿¡Ù¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤Ï10·î11Æü¡Á15Æü¤ËÇîÂ¿ºÂ¤Ë¤Æ¡¢Åìµþ¸ø±é¤Ï10·î23Æü¡Á11·î2Æü¤ËÌÀ¼£ºÂ¤Ë¤Æ¡¢±§ÅÔµÜ¸ø±é¤Ï11·î6Æü¤ËÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡¢»³·Á¸ø±é¤Ï11·î22Æü¤Ë¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¡£
