¥é¥¤¥¿¡¼ÉðÅÄº½Å´»á¡¢½©¤«¤éÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î¡È¸áÁ°¤Î´é¡É¤Ë¡¡Ê¿Æü¸áÁ°¥ï¥¤¥É¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼½¢Ç¤
¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉðÅÄº½Å´»á¤¬¡¢¤³¤Î½©¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¤ÎÊ¿Æü¸áÁ°¤Î¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬26Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÉðÅÄ»á¤¬²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡ËÆâ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·ÈÖÁÈ¤Ï9·î29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¡Ö¤³¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¤Ï10·î¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬Ê¸²½ÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¡¢º½Å´¤µ¤ó¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Îº½»³·½ÂçÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¸áÁ°Ãæ¤Î¿·ÈÖÁÈ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤Ê¤¼¤«¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢·î¡ÁÌÚÍË¤Î¸áÁ°8»þ¡ÁÆ±11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¤¬9·î29Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡ÖÈÖÁÈÌ¾¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈÌ¾¤Ï¡ØÉðÅÄº½Å´¡¡¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡£ÉðÅÄº½Å´¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿·ÈÖÁÈ¤¬¡¢9·î29Æü·îÍËÆü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÊ¿Æü¸áÁ°¤Î¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ï9·îËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸åÏÈ¤È¤Ê¤ë¡£ÉðÅÄ»á¤Ïº½»³¥¢¥Ê¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¸å¤Ë°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£º£¸å¤â²ÐÍË¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤Ë¤Ï½Ð±é¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿·ÈÖÁÈ¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÄ¾Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÉðÅÄ»á¤ÏÎ¾ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡ÖÎÙ¤À¤«¤éÍè¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£11»þ30Ê¬5ÉÃ¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤Ï½ÐÆþ¤ê¶È¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬°Õ¤ò·è¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼õ¤±¤è¤¦¤È¡£¸å¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÂçÃÝ¤¬¡Ö¶È³¦¤Ï´¨Å·¤È°ì½ï¤Ç¤Í¡£²¡¤µ¤ì¤¿¤é½Ð¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¿ä¤µ¤ì¤Æ½Â¤ë¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¿Í¤«¤é¿ä¤µ¤ì¤¿¤é¡¢²¿¤«¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤À¤Ã¤¿¤é´¨Å·¤ß¤¿¤¤¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤È¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿Âç¤´¤È¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤«¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉðÅÄ»á¤Ï1982Ç¯¡Ê¾¼57¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢14Ç¯¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£Â¿¤¯¤Î»¨»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÉðÅÄº½Å´¤Î¥×¥ì¶â¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£