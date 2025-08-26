½ÐÀîÅ¯Ï¯¡õ¥¦¥ÉÎëÌÚ¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö²¿¤â¤·¤Í¤¨¤Ç¡ª¤Ã¤Æ¡×¡¡Å·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¤¬Ë½Ïª
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤ÎÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¡Ê55¡Ë¥¦¥ÉÎëÌÚ¡Ê55¡Ë¤¬26Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¦¥ÉÎëÌÚ¤È¥¿¥ì¥ó¥È½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸þ°æ¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë·Á¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿Ê¤á¡ªÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×¤Î´ë²è¤Ç¥É¥¤¥Ä¤È¥ª¥é¥ó¥À¤Î¹ñ¶¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¹ñ¶±Û¤·¤Ë¡Ö¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤Î¥Ý¡¼¥º¡×¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Æ±´ë²è¤Ë¤Ï½ÐÀî¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í·îÄâÊýÀµ¡ÊÅö»þ»³ºêË®Àµ¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç4¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸þ°æ¤¬¡Ö²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ë¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Å·Ìî¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤«¤ä¤í¤¦¡¢¤È¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅ·Ìî¤¬¡Ö¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Î¡ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇÁ´Á³¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¡£Ã¯¤âÀÕÇ¤¤È¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£½ÐÀî¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¥Í¥¿¤ä¤ë¿Í¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¥Ý¥¹¥¿¡¼ºî¤ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
Å·Ìî¤Ï¡Ö1²ó¤À¤±¡£ÅÁÀâ¤Î¡Ê¥é¥¤¥Ö¡Ë¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç»³ºêË®Àµ¤µ¤ó¤¬½ÐÀî¤µ¤ó¤È¥¦¥É¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¤Î¡£¡È¤ªÁ°¤é¡¢²¿¤â¤·¤Í¤¨¤Ç¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¥Í¥¿½ñ¤«¤Ê¤¤¤«¤é2¿Í¤È¤â¡£¤¹¤²¤¨¥¥ì¤Æ¤¿¡£¡Ê½ÐÀî¤È¥¦¥É¤¬¡Ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤ë¤Î¤è¡£²¿¤Ë¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¡Ê»³ºê¤Ï¡Ë¡É¤³¤ó¤Ê¤Î¥À¥á¤À¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì»ö·ï¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£