天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、防災推進国民大会に出席のため、9月6日から2泊3日の日程で新潟県を訪問されます。愛子さまの新潟県訪問は今回が初めてです。



県によりますと愛子さまは6日午後、新幹線で新潟駅に到着され、7日午前には、防災推進国民大会（通称・ぼうさいこくたい）のセッションに出席され、能登半島地震の取り組みと課題などについて聴講されるということです。





その後、新潟市歴史博物館を視察され、8日には小千谷市の「錦鯉の里」や、新潟県中越地震で被災した長岡市の山古志地区を訪れ、被災体験や復興に向けた取り組みなどを伝える「やまこし復興交流館おらたる」を視察されます。愛子さまが出席される"ぼうさいこくたい”とは……日本最大級の防災イベントで、産・学・官の関係者が日頃から行っている防災活動を発表し交流するほか、防災を通じ一般の参加者が楽しめるイベントも行われるということです。10回目となることしは9月6日、7日の2日間、新潟市の朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターで開催され、愛子さまが出席されるセッションのほか、会場では防災について体験するワークショップ、ブースやパネルなどの屋内外展示、子ども向けの迷路や、防災教室などもあり一部はオンラインでも開催されます。イベントを通じ、災害の経験や教訓を次世代に伝え、将来の災害に備えようというものです。内閣府などの主催者は新潟市でイベントを通じ防災を考えるきっかけにしてほしいとしています。