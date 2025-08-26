¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡ÙÇ½ÅÐÉü¶½¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÃç´ÖÍ³µª·Ã¤¬±þ±ç¡ª¡¡À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ÎSP¥É¥é¥Þ¤â
¡¡8·î30¡¦31ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¾°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¾¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤äÇ½ÅÐ¤Îº£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦¹â¹»À¸¤Ë²ñ¤¤¡¢ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆñÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦À±Ìî¿¿Î¤¤ÎÌ¼¡¢¤Õ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤¬¿ÆÍ§¤È¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤À¤¤¤Ü¤¦¤±¤ó¡×¤Ë¡£ºòÇ¯10·î¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤âÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¹Ò¶õ¹âÅù³Ø¹»ÀÐÀî¤Î½ñÆ»Éô¤ÈÃç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¥¿¥Ã¥°¡ª
¡¡ºòÇ¯¤Î¿ÌºÒ°ÊÍè¡¢²¿ÅÙ¤âÇ½ÅÐ¤òË¬¤ì¡¢Ï¯ÆÉ²ñ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´ÖÍ³µª·Ã¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀÄÇß»Ô¡£¼Â¤Ï¿ÌºÒÄ¾¸å¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÄÇß¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õ¹âÅù³Ø¹»ÀÐÀî¤Î¤ª¤è¤½600¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Ç½ÅÐ¤òÎ¥¤ì¤ÆÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½300¿Í¤¬Ç½ÅÐ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÌá¤ì¤º¡¢º£²óË¬¤ì¤¿½ñÆ»Éô¤âÇ½ÅÐ¤ËÌá¤ë¤á¤É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê½ñÆ»Éô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¤¤Ê»æ¤Ë²»³Ú¡¦ÍÙ¤ê¤Ê¤É¤ò¤¢¤ï¤»¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÇ½ÅÐ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Îµ¡²ñ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ÌºÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Ï¡¢¤¤¤ä¤ª¤¦¤Ê¤¯¡¢Ì´¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤Ë¡£¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤¢¤ÎÈþ¤·¤¤Ç½ÅÐ¤Ë¡Ä¡£Éü¶½¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¤ò´èÄ¥¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ËÃç´Ö¤¬´ó¤êÅº¤¤¡¢Î¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û¤Ë¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÇ½ÅÐ¤ËÊë¤é¤¹Á´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢¤È¤â¤Ë½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¡¢¤Õ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¡¢¼«¿È¤ÎÌ¼¤¬ÀèÅ·À¥ß¥ª¥Ñ¥Á¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦À±Ìî¿¿Î¤¡£ÀèÅ·À¥ß¥ª¥Ñ¥Á¡¼¤È¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¶ÚÆù¤ÎÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¡¢°äÅÁÀ¤ÎÉÂµ¤¡£¤Õ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸¸å3¡Á£´¥õ·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¬¿ø¤ï¤é¤º¡¢2ºÐ¤Î¤È¤¤ËÀèÅ·À¥ß¥ª¥Ñ¥Á¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢É×¤Ç¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹âÌîµ®Íµ¤µ¤ó¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÏº÷¤¹¤ëËèÆü¡£Ê¡»ãÀ©ÅÙ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯Ä´¤Ù¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Î»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¿´ÇÛÈ¾Ê¬¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤¦¤ì¤·¤µÈ¾Ê¬¤Ç¡¢¤Õ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿åËÎ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¸«¼é¤ë¡£
¡¡4ºÐ¤«¤é¾è¤ê»Ï¤á¤¿ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¹ª¤ß¤ËÁàºî¤·¡¢¼«Í³¼«ºß¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é»Ò¤É¤â¤À¤±¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À±Ìî¤«¤é¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿´ÇÛ¤À¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Õ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤¬Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤«¤é¤ÎÂç¿ÆÍ§¤Î2¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤Õ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤ÎÂç¿ÆÍ§¡¢¤¨¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤à¤®¤Û¤Á¤ã¤ó¡£2¿Í¤È¤Õ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¤±¤ó¤«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¿ÆÍ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ã¤¬¤¤¤ÎÊÉ¤Ê¤ó¤Æ¤ß¤¸¤ó¤â´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢Åù¿ÈÂç¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë2¿Í¤Ë¡¢¤Õ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤ÏÂç¤¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¨¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤à¤®¤Û¤Á¤ã¤ó¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÌ¡²è¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤Õ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¡£°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤¿¤á¤«¡¢¿ÆÍ§2¿Í¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤Î°·¤¤¤â¼«Á³¤È³Ø¤Ó¡¢º£¤Ç¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤Î³ÑÅÙÄ´À°¤«¤é¡¢¼Ö¤¤¤¹ÀìÍÑ¤Î´ù¤ÎÀßÃÖ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î3¿Í¤¬¤¤¤ì¤ÐÂçÂÎ¤Î¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤½¤¦¹ë¸ì¤Ç¤¤ë¤Î¤âÀäÂÐ¤Î¿®Íê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê3¿Í¤Îå«¤òÍê¤ê¤Ë¡¢Êì¤Ç¤¢¤ëÀ±Ìî¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë»¿À®¤·¤¿¡£¤Õ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À±Ìî¼«¿È¤ÎÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤³¤Î¤ª½Ð¤«¤±¡£¸þ¤«¤¦Àè¤Ï¡¢¸¶½É¡¦¿·ÂçÊÝ¡¦¤ªÂæ¾ì¡£½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¡¢3¿Í¤Îå«¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡ºòÇ¯10·î¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡£ÇÐÍ¥À¸³è58Ç¯¡¢¤ª¤«¤·¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ë»°ËçÌÜ¤ÎÌò¤«¤é¡¢¶¸µ¤Åª¤Ê°Ìò¡¢¿Í¾ð¤ËËþ¤Á¤¿Ìò¡Ä¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â±é¤¸¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¡¢¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÊé¤ï¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç1980Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÃÓÃæ¸¼ÂÀ80¥¥í¡Ù¡£3¿Í¤ÎÌ¼¤ò¤â¤Ä½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÊ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¼ÂÀ¤¬¡¢·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤Ì¼¤¿¤Á¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢ÉÏ¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤È¤â¤ËÀ¸³è¤·¡¢Éã¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Îå«¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡È¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡É¡Ä¤³¤ì¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤¯½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1947Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ë½÷¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç·üÌ¿¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³è¤Ï³Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤Î»Ð¤¬¡Ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¡¢ÉÒ¹Ô¤Á¤ã¤ó¤Ï»ä¤¬°é¤Æ¤ë¡×¡£¼Â¤ÏÊì¤Î»ÐÉ×ºÊ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Î»Ò¤É¤â¤òÉÂ¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï5ºÐ¤Î»þ¡¢Êì¤Î»ÐÉ×ÉØ¤¬½»¤àÃÏ¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÎÊì¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÇÐÍ¥¤ò¤á¤¶¤·¤¿¤Î¤«¡£¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¼þ°Ï¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÊé¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Âç¤¤Ê°¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦±óÆ£·û°ì¡£±óÆ£¤Ï¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÇÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉô²¼Ìò¤òÄ¹Ç¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤Ç¤¹¡£¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅöÆü¤ÎÎ¾¹ñ¡¦¹ñµ»´ÛÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤òÊé¤¦·ÝÇ½¿Í¤¬½¸·ë¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×¤ò¡¢¾¾ºê¤·¤²¤ë¤ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬²Î¤¤¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ËÊû¤²¤ë¡£
¡¡¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¾°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¾¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î30¡¦31ÆüÊüÁ÷¡£
