ゴーストフェイス・キラーが、ニューアルバム『Supreme Clientele 2』をリリース。また、あわせて先行シングル「Rap Kingpin」のMVが公開となった。

2000年発表の『Supreme Clientele』の続編となる本作は、HIPHOPレーベル Mass Appealのアルバムシリーズ『Legend Has It...』の一環としてリリース。Nas、Raekwon、Method Man、GZA、Redman、Conway The Machine、Styles P、M.O.P.といったゲストが参加している。

本作はゴーストフェイス・キラーの“帰郷”であると同時に“新章”でもあり、過去を追うのではなく、自身が謳歌する“今この瞬間”をテーマとし、ゴーストフェイス・キラーの本質が詰まっている作品になっているという。

本作に関して、ゴーストフェイス・キラーは「『Supreme Clientele 2』は、オリジナリティの象徴なのだ」とコメント。「至高の精神から生み出された、まさに時代を象徴する作品なのだ」と語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）