「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２６日午後１時現在でＧＦＡ<8783.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



ＧＦＡは７日ぶりに急反落、一時８０円安はストップ安となる３６０円まで売り込まれる場面があった。前日は、同社が保有するミームコインの売却に伴い２５年８月期末に仮想通貨売却益を約１４億円計上することを発表したことを材料に一時ストップ高に買われた。しかし資金の回転も速く、きょうは利食い急ぎの動きが表面化している。ここ中低位材料株がファンダメンタルズとは離れた需給思惑オンリーの急騰を繰り返すケースが増えており、その反動も出やすくなっている。一方、波状的に資金が流入する銘柄もあり、同社株も下値ではリバウンドを期待した超短期筋による押し目買いの動きも観測される。



出所：MINKABU PRESS