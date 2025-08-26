¾®Àô»á¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·ÏÀ¤ËÍý²ò¤â¡¡¡Ö¼óÁêÈ½ÃÇ¤¬½ÅÍ×¡×
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ï26Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤¿¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·ÏÀ¤ò½ä¤ê¡ÖÁªµó·ë²Ì¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤À¤È¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¹ñÌ±¤ÏÀ¯ºö²ÝÂê¤Î¿ä¿Ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¶Ë¤á¤ÆÀ¯¼£Åª¤Ë½Å¤¤ÏÃ¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡ÊÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¸µ¡¦ËÉ±ÒÁê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë´Ø¤·¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¸·¤·¤¤¹ñºÝ¾ðÀª¤òµó¤²¡¢³°¸ò¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤·¤¿¡£Â¼¾åÀ¿°ìÏºÁíÌ³Áê¤Ï¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¾å¾º¤ò¼õ¤±¡Ö½ù¡¹¤Ë¼óÁê¤ÎÅØÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¼óÁê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£