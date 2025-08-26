AD33 K2キット（CRMX/Vマウント）

株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、電動制御により光の拡散効果を変更できるGODOXブランドのディフューザーパネルを8月22日に発売した。

光の硬さ・柔らかさを電気的に調整可能なディフューザーパネル。サイズの異なる2製品を用意する。

それぞれに2種類のコントローラーオプションを設定。Vマウントバッテリー対応、またはNPFバッテリー対応のキットが選択できる。

コントローラーは、アプリを利用したBluetooth接続やDMXによるリモート操作に対応。Vマウント対応版にはCRMXによるワイヤレス制御も可能となっている。また、1台のコントローラーで複数のコントローラーを同期するモードも搭載。

調光範囲は0～100％。－0.1～+2.0EVの減光モードも利用できる。最大300fpsのフレームレートに対応。フリッカーの影響を避けられるとする。

折り畳み式のフレーム構造となっており、パネルは面ファスナーで取り外せる。IP54規格に準拠した保護性能を備え、雨天での撮影にも対応。

パネル、コントローラー単体でも発売する。

キット

AD21 K2キット（CRMX/Vマウント）

AD21 K3キット（NPFマウント）

AD32 K2キット（CRMX/Vマウント）

AD32 K3キット（NPFマウント）

AD33 K2キット（CRMX/Vマウント）

AD33 K3キット（NPFマウント）

パネル

AD21-01

AD32-01

AD33-01

コントローラー

AD00-01

AD00-02

価格

ディフューザーパネル フレーム＋ブラケット ストレージバッグ USB Type-Cケーブル ACケーブル コントローラー（AD00-01） D-Tap←→USB Type-Cアダプターディフューザーパネル フレーム＋ブラケット ストレージバッグ USB Type-Cケーブル ACケーブル コントローラー（AD00-02）ディフューザーパネル フレーム＋ブラケット チューブケース ストレージバッグ USB Type-Cケーブル ACケーブル コントローラー（AD00-01） D-Tap←→USB Type-Cアダプターディフューザーパネル フレーム＋ブラケット チューブケース ストレージバッグ USB Type-Cケーブル ACケーブル コントローラー（AD00-02）ディフューザーパネル フレーム＋ブラケット チューブケース ストレージバッグ USB Type-Cケーブル ACケーブル コントローラー（AD00-01） D-Tap←→USB Type-Cアダプターディフューザーパネル フレーム＋ブラケット チューブケース ストレージバッグ USB Type-Cケーブル ACケーブル コントローラー（AD00-02）外形寸法：451×602mm 重量：0.25kg AC入力：0V～28V/1.8W外形寸法：636×925mm 重量：0.5kg AC入力：0V～28V/3W外形寸法：1,053×1,006mm 重量：0.8kg AC入力：0V～28V/4.5WAC出力：0～28V USB Type-C（入力）：12V～20V/12W USB Type-A（入力）：5V/1.5A（ファームウェア更新用） 制御方法：本体コントロール、Bluetooth（アプリ）、DMX（RDM）、CRMX Bluetooth制御範囲：最大30m 外形寸法：83×76×150mm 重量：259gAC出力：0～28V USB Type-C（入力）：5V/2A 制御方法：本体コントロール、Bluetooth（アプリ）、DMX（RDM） Bluetooth制御範囲：最大30m 外形寸法：50×36×180mm 重量：160gAD21 K2キット（CRMX/Vマウント）：9万5,700円 AD21 K3キット（NPFマウント）：8万5,800円 AD32 K2キット（CRMX/Vマウント）：11万9,900円 AD32 K3キット（NPFマウント）：11万4,400円 AD33 K2キット（CRMX/Vマウント）：17万1,600円 AD33 K3キット（NPFマウント）：16万1,700円 AD21-01 パネル（単品）：2万3,980円 AD32-01 パネル（単品）：3万8,060円 AD33-01 パネル（単品）：5万8,080円 AD00-01 コントローラー（Vマウント仕様）：5万600円 AD00-02 コントローラー（NPFマウント仕様）：1万3,200円