神戸市中央区のマンションで会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（３５）が事件当日、同区内の勤務先を出てきた片山さんに近づき、後をつけていたことが、読売新聞が入手した複数の防犯カメラ映像でわかった。

谷本容疑者は片山さんについて「全く知らない人です」と供述しており、兵庫県警は、片山さんを狙った理由について調べている。

複数の防犯カメラ映像によると、２０日午後６時３０分頃、谷本容疑者は片山さんの勤務先が入るビルの向かい側の歩道から道路を横断。ビル内の様子をのぞくようなそぶりをした後、いったんビルから離れた。直後に片山さんを含む３人がビルから出てきて、近くの交差点で片山さんが１人になると、谷本容疑者は後をつけ始めた。

県警もこの映像を把握しており、詳しい経緯を調べている。

捜査関係者によると、片山さんはその後、阪神電鉄西元町駅から電車に乗車。神戸三宮駅で降り、買い物をした後、ポートライナーで三宮駅から貿易センター駅に移動し、午後７時２０分頃、同区磯辺通のマンションに到着した。道中の複数の防犯カメラには、片山さんの５〜１０メートル後を歩き、後をつける谷本容疑者の姿が映っていた。

発表では、谷本容疑者は午後７時２２分頃、マンションのエレベーター内で、片山さんの胸などをナイフで複数回刺して失血死させた疑い。