乃木坂46小川彩、井上和に「私ギャルになるんだ！」と報告！ショートドラマ『奏のララ』インタビュー動画公開

乃木坂46の小川彩が初主演を務める実写縦型ショートドラマ『奏のララ』第1話が、8月26日18時よりTikTokサイコミ公式ショートドラマアカウントにて配信される。配信に先駆け、ヒロインのララ役を演じた小川のインタビュー動画が公開された。

■「外でギャルを見かけると近づいて話し方などを研究していた」

インタビュー動画では、本作の撮影中に、金髪ギャル姿のままカメラの前でララを演じた感想などを回答。

明るくポジティブな一方でどこか日常に物足りなさを感じているララの人物像に対し、「親近感を覚えた」と話す小川は、金髪ギャルを演じるにあたって、「外でギャルを見かけると近づいて話し方などを研究していた」といったエピソードや、乃木坂46の井上和に「私ギャルになるんだ！」と報告したエピソードなどを披露している。

■「サイコミ」にて原作『奏のララ』の無料話拡大キャンペーンを期間限定で開催！

ショートドラマ配信を記念して、期間限定で『奏のララ』の43話分をマンガ配信サービス「サイコミ」にて無料公開。無料拡大期間は、8月26日18時から9月9日23時59分までとなる。

■乃木坂46小川彩の直筆サイン色紙が抽選でもらえるプレゼントキャンペーンも！

併せて、乃木坂46小川彩の直筆サイン色紙が抽選で3名に当たるプレゼントキャンペーンを「サイコミ」にて開催。応募期間は、8月26日18時から9月9日23時59分まで。詳細は「サイコミ」内のコラムページをチェックしよう。

■配信情報

ショートドラマ『奏のララ』

08/26（火）より順次配信（全10話）

配信プラットフォーム：TikTok「サイコミ」公式ショートドラマアカウント

原作：西宮瑠花『奏のララ』

出演：小川彩、金丸尭暉、山木雪羽那、谷田ラナ、月山鈴音、林翔太、濱田万葉、高杉亘、白石隼也

監督：寺田悠真

(C) Cygames, Inc.

