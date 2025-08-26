¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×㉔¡äÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÅÞ¤â¡ÖËÜÅö¤ËÎ©ÇÉ¤À¡×¡ÄÅÚÃÏ¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡Ö¹ñÅÚ¤ÎÂçÆ°Ì®¡×
¡þÂç´ÚÌ±¹ñ¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×㉔¡¡£±£¹£·£°Ç¯¡¢µþ³ø¡Ê¥¥ç¥ó¥Ö¡Ë¹âÂ®Æ»Ï©³«ÄÌ
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤¬°ìÆüÀ¸³è·÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îó¼Ö¤Ç£±£°»þ´Ö¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï£±£µ»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¥¦¥ë¡Á³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë´Ö¤¬£µ»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£Í¢½Ð¾¦ÉÊ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤ê¹Á¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Åö½é¡Ö´Ñ¸÷Æ»Ï©¤òºî¤ë¤Î¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©·úÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿À¼¤â¼¡Âè¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¾¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤¬¹ñÅÚ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ò·ë¤Ó»Ï¤á¤¿¡£ÊªÎ®¤¬ÊØÍø¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¹©¾ì¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£°ì¼ï¤Î¡ÖÃÏ°è³«È¯¡×¤À¡£µÙ²Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð»ÔÌ±¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë±ó¤¤¾ì½ê¤Ø¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æüµ¢¤ê¤Î¶á¹ÙÎ¹¹Ô¤¬¿ôÆü½ÉÇñ¤¹¤ëÄ¹´üÎ¹¹Ô¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥«¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬µþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÊÑ²½¤À¡£
¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¹©»ö¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÎò»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÁÔÂç¤ÊÂç»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Î·ì¤È´À¤È°Õ»Ö¤Î·ë¾½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿Ì±Â²Åª¤ÊÂç·Ý½ÑºîÉÊ¤À¡×
£±£¹£·£°Ç¯£··î£·Æü¡¢Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¸øÀß±¿Æ°¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿µþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©½×¹©¼°¤ÇËÑÀµô¦¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ò¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤¦¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ï·ÐºÑ¡¦»º¶ÈÊ¬Ìî¤ËÍ¿¤¨¤ëÊª¼ÁÅª¸ú²Ì¤â½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡ÈÉÔ²ÄÇ½¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¼«É¾¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¤òÆîËÌ¤Ë´Ó¤¯Á´Ä¹£´£²£¸¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¡¢Ãå¹©¤«¤é¤ï¤º¤«£²Ç¯£µ¥«·î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â£±¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê£±²¯¥¦¥©¥ó¡Ê¸½¥ì¡¼¥È¤ÇÌó£±£°£¶£±Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¡ÖÄ¶¥±¥Á¹©»öÈñ¡×¡ÊÁí³Û£´£²£¹²¯¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ç³«ÄÌ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£
ËÑÂçÅýÎÎ¤Ï£±£¹£¶£·Ç¯£´·î¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¸øÌó¤È¤·¤Æµþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©·úÀß¤ò·Ç¤²¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¡¢£±£¹£¶£´Ç¯¤ËÀ¾¥É¥¤¥Ä¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ü¥ó¤È¥±¥ë¥ó¤ò·ë¤Ö¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¡¼¥ó¡×¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ò¡¦¥¨¥¢¥Ï¥ë¥ÈÆÈ¼óÁê¤Ï¡Ö»º¶ÈÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤òÉßÀß¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£
£¶£¸Ç¯£²·î¤ËÃå¹©¤·¤¿µþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©¹©»ö¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÆñ´Ø¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â´Ú¹ñ¤ÎÌ¤½Ï¤Êµ»½ÑÎÏ¤ÈÎô°¤ÊºâÀ¯¤¬¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ·úÀßÃæ¤À¤Ã¤¿µþ¿Î¡Ê¥¥ç¥ó¥¤¥ó¡Ë¹âÂ®Æ»Ï©¡Ê£¶£·Ç¯£³·îÃå¹©¡¢£¶£¹Ç¯£··î³«ÄÌ¡Ë¤¬Í£°ì¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·±äÄ¹£²£¹¡¥£µ¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¹¤®¤º¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¹âÂ®Æ»Ï©¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤«¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÀ¯ÉÜÍ½»»¤Î£²£°¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë£´£²£¹²¯¥¦¥©¥ó¤È¤¤¤¦¹©»öÈñ¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¹©»öÈñ¤Î»»Äê¤«¤é¤·¤ÆÉô½ð¤´¤È¤ËÂç¤¤Ê¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ÐºÑ´ë²è±¡¡¦ºâÌ³Éô¡¦¥½¥¦¥ë»Ô¡¦Î¦·³¡Ê¹©Ê¼´Æ¼¼¡Ë¡¦·úÀßÉô¤Ê¤É¤¬»»Äê¤·¤¿ÈñÍÑ¤Ï£±£¸£°²¯¤«¤é£¶£µ£°²¯¥¦¥©¥ó¤Þ¤Ç¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡þÅß¤ËÃÏÌÌ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ÆÍÏ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¹©´üÃ»½Ì
²¿¤è¤êÂç¤¤ÊÊÉ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌîÅÞ¤Î·ã¤·¤¤È¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¿·Ì±ÅÞµÄ°÷¤À¤Ã¤¿¶âÂçÃæ¡Ê¥¥à¡¦¥Ç¥¸¥å¥ó¡¢¤Î¤Á¤ÎÂçÅýÎÎ¡Ë¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÆ»Ï©¾õÂÖ¤¬¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ë¡¢º£¡¢¹ñ²È¤Î¤¢¤é¤æ¤ëºâ¸»¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æµþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸À¸ìÆ»ÃÇ¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ËÑÂçÅýÎÎ¤Ï·ã¤·¤¤È¿ÂÐ¤È¿ô¡¹¤ÎÆñ´Ø¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢¹©»ö¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¡£Ãå¹©ÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿£¶£¸Ç¯£±·î£²£±Æü¡¢ËÌÄ«Á¯·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¤¬ÀÄ´¤Âæ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ï¥Ç¡¢µìÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¤ÎÎ¢»³¤Þ¤Ç¿»Æ©¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤â¡ÖÀïÁè¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¸Â¤êÍ½Äê¤É¤ª¤ê¿Ê¤á¤ë¡×¤È²¡¤·ÄÌ¤·¤¿¡£
»Ü¹©¤Ï¸½Âå¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë·úÀß¤Ê¤É£±£¶¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤È£³¤Ä¤Î·³¹©Ê¼ÃÄ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£±ä¤Ù£¸£¹£²Ëü¿Í¤Èµ¡ºà£±£¶£µËüÂæ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£·úÀßÈñ¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤äÆ»Ï©¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¡¢ÂÐÆüÀÁµá¸¢»ñ¶â¤Ê¤É¤«¤éÄ´Ã£¤·¤¿¡£¹©´ü¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åß¤ËÆ»Ï©¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ÆÃÏÌÌ¤òÍÏ¤«¤¹Èó¾ï¼êÃÊ¤Þ¤ÇÆ°°÷¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ä±Ñ¹ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ê¤É¤Î½Åµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ËÉ¬»à¤ËÍê¤ß¹þ¤ß¡¢£¶£¹Ç¯£²·î¤Ë¤ÏÈñÍÑ¸åÊ§¤¤¤Çµ¡ºà¤âÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç·³»öºîÀï¤ò»×¤ï¤»¤ë¶¯¹Ô·³¤Î¤»¤¤¤Çµ¾À·¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¶ÎÂ¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Î²áÄø¤Ç·×£·£·¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ÃéÀ¶ËÌÆ»ÍàÀî·´ÅìÆóÌÌ¡Ê¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó¥Ö¥¯¥É¡¦¥ª¥¯¥Á¥ç¥ó¥°¥ó¡¦¥È¥ó¥¤¥ß¥ç¥ó¡Ë¤ÈÀÄ¾ëÌÌ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥½¥ó¥ß¥ç¥ó¡Ë¤Î´Ö¤ò·ë¤Ö¥¿¥ó¥¸¥§¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏºÇÂç¤ÎÆñ¹©»ö¶è´Ö¤Ç¤¢¤êºÇ¸å¤Î½×¹©ÃÏÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÏÀÑÁØÃÏÂÓ¤Î¤¿¤á¥È¥ó¥Í¥ëÆâÉô¤Ç´äÀÐ¤¬Íî²¼¤¹¤ë»ö¸Î¤¬£±£³²ó¤âÈ¯À¸¤·¡¢·×£±£±¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
´öÂ¿¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎËö¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿¤¬¡¢½é´ü¤Ë¤âÏÀÁè¤ÏÂ³¤¤¤¿¡££·£±Ç¯Ëö¤Þ¤Çµþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Î¿ô¤¬²ßÊª¼Ö¤è¤êÂ¿¤¯¡¢¡Ö´Ñ¸÷ÍÑÆ»Ï©¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹©»ö¤ò¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞ¤¤¤À¤¿¤á¡¢³«ÄÌÄ¾¸å¤«¤éÏ©ÌÌÇËÂ»¤äÍÊÊÉÊø²õ¤¬Áê¼¡¤®¡¢Êä½¤¹©»ö¤¬Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯Â³¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·µþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©¤Î°ÒÎÏ¤Ï¤¹¤°¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¶âÀ¤¹À¡Ê¥¥à¡¦¥»¥Û¡Ë¸µ·úÀß¸òÄÌÉô¼¡´±¤Ï¡Öµþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë±è¤Ã¤ÆµµÈø¡Ê¥¯¥ß¡Ë¤ä±¶»³¡Ê¥¦¥ë¥µ¥ó¡Ë¡¦¿å¸¶¡Ê¥¹¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ê¤É¤Ë¹©¶ÈÃÄÃÏ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂ¤À®¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÄÃÏ¤È¼óÅÔ·÷¤òµþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©¤¬·ë¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÃ»»þ´Ö¤Ç¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Âç´Ú¸òÄÌ³Ø²ñ¤Î¥æ¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó²ñÄ¹¡Ì°¡½§¡Ê¥¢¥¸¥å¡ËÂç³Ø¶µ¼ø¡Í¤Ï¡Öµþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÃ±¤Ê¤ëÏ©Àþ°ìËÜ¤Î³«ÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»º¶È¤È·ÐºÑ¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¸òÄÌÊªÎ®ÂÎ·Ï¤Î¡ØÂçÆ°Ì®¡Ù¤òºî¤Ã¤¿»ö·ï¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£µþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©¤¬ÊªÎ®Í¢Á÷¤Ë²è´üÅªÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¹ñÆâ¤Î»º¶ÈÃÏ·Á¤ò´°Á´¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼¡×¤À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£µþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î·úÀßµ»½Ñ¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ëÉ¸ËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÅì·úÀß¿Ê½Ð¤ÎÅÚÂæ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡þ½ÂÂÚ¤â»ö¸Î¤â¤Ê¤¤ÀèÃ¼¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ
¤½¤Î¸å¡¢¸ÐÆî¡Ê¥Û¥Ê¥à¡Ë¡¦ÎæÅì¡Ê¥è¥ó¥É¥ó¡Ë¡¦Æî³¤¡Ê¥Ê¥à¤Ø¡Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¤È³«ÄÌ¤·¡¢Á´¹ñ¤ò¥¯¥â¤ÎÁã¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤Ö¸òÄÌÊªÎ®ÌÖ¤¬ÊÔ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡££±£¹£·£°Ç¯¡¢µþ³ø¡¦µþ¿Î¡Ê¥¥ç¥ó¥¤¥ó¡Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£´£¶£°¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¹âÂ®Æ»Ï©ÌÖ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÌ±´Ö»ñËÜÆ»Ï©¤ò´Þ¤á¤Æ£µ£²£²£°¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ø¤È£±£±ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£Æ»Ï©²ßÊªÍ¢Á÷¼ÂÀÓ¤â£¶£°£°£°Ëü¥È¥ó¤«¤é£±£·²¯£¸£¶£°£°Ëü¥È¥ó¡Ê£²£°£²£²Ç¯¡Ë¤Ø¤È£³£°ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Î¼ÁÅªÀ®Ä¹¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤¿¡£µþ³ø¼´¤òÃæ¿´¤Ë¼óÅÔ·÷¤ÈÂçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¡¢±¶»³¡Á³ø»³¤ÎµðÂçÅÔ»Ô·÷¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£³ÆÅÔ»Ô¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¼þÊÕ¤Ë¤Ï¾¦·÷¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¿·¤·¤¤¶õ´ÖÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
Âè£·Âå¹ñ²ñ¤Ç¿·Ì±ÅÞµÄ°÷¤òÌ³¤á¤¿¶âÁê¸¡Ê¥¥à¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¸µµÄ°÷¡Ê£²£°£±£¸Ç¯»àµî¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃæ±ûÆüÊó»æ¤ÎÅÅÏÃ¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÅö»þ¤ÏÂç¤¤¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ðµþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©·úÀß¤ÏËÜÅö¤ËÎ©ÇÉ¤ÊÀ®²ÌÊª¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤Ïº£¤ä½ÂÂÚ¤â»ö¸Î¤â¤Ê¤¤ÀèÃ¼¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÃ¼¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡Ê£É£Ô¡Ë¤È¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¡¢Æ»Ï©µ»½Ñ¤¬Í»¡¦Ê£¹ç¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÁÐÊý¸þ¾ðÊóÄÌ¿®Æ»Ï©¤À¡£Âç´ÚÅÚÌÚ³Ø²ñ¤ÎÖÃÅï¹À¡Ê¥Á¥§¡¦¥É¥ó¥Û¡Ë²ñÄ¹¡Ì´ÁÍÛ¡Ê¥Ï¥Ë¥ã¥ó¡ËÂç³Ø¶µ¼ø¡Í¤Ï¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÃ±¤Ê¤ëÄÌ¹Ô¶õ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊªÎ®¡¦´Ñ¸÷¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÊ£¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÂçÎ¦¤È·ë¤Ð¤ì¤ëÆü¤â½àÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯¤«¤é¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Î¿ÍÅª¡¦ÊªÅª¸òÎ®³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñÏ¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¼Ò²ñÍý»ö²ñ¤Î¼çÆ³¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ö¶È¤Ç¡¢Áí±äÄ¹£±£´Ëü¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤Ó¥¢¥¸¥¢£³£²¥«¹ñ¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Á´£µ£µÏ©Àþ¤Î¤¦¤Á¡¢´Ú¹ñ¤òÄÌ¤ëÏ©Àþ¤Ï£±¹æÀþ¡ÌÆüËÜ¡Áµþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©¡ÁÊ¿¾í¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¡Ë¡ÁÃæ¹ñ¡Á¥È¥ë¥³¡Í¤È£¶¹æÀþ¡Ì³ø»³¡Á¹ñÆ»£·¹æÀþ¡Á¸µ»³¡Ê¥¦¥©¥ó¥µ¥ó¡Ë¡ÁÃæ¹ñ¡Á¥í¥·¥¢¡Í¤À¡£ÆîËÌ´Ø·¸¤Ê¤É²ò·è¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂçÎ¦¤Ø¶î¤±½Ð¤¹Æü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¢¡£²£±Ç¯´Ö¤Ç£±£±²¯£´£°£°£°Ëü¿Í¤ò±¿¤ó¤À£Ë£Ô£Ø¡Ä»þÂ®£´£°£°¥¥í¥á¡¼¥È¥ë»þÂå¤¬³«¤«¤ì¤ë
µþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©¤¬ÊªÎ®³×Ì¿¤òÆ³¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¹âÂ®Å´Æ»¡Ê£Ë£Ô£Ø¡Ë¤Ï¼¡¸µ¤Î°Û¤Ê¤ëÂ®ÅÙ¤ÎÂç³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡££²£°£°£´Ç¯£´·î¡¢À¤³¦¤Ç£µÈÖÌÜ¤Ë¹âÂ®Å´Æ»¤ò³«ÄÌ¤µ¤»¤Æ°ÊÍè£²£±Ç¯´Ö¡¢ÎßÀÑ¾èµÒ¿ô¤Ï£±£±²¯£´£°£°£°Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¹ñÌ±°ì¿Í¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ£²£³²ó¾è¤Ã¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹âÂ®Å´Æ»³«ÄÌ°ÊÁ°¡¢Åö»þºÇÂ®¤À¤Ã¤¿¥»¥Þ¥¦¥ë¹æ¤Ç£´»þ´Ö£±£°Ê¬Í¾¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë¡Á³ø»³¶è´Ö¤ò¡¢»þÂ®£³£°£°¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç£²»þ´ÖÂæ¤ÇÁöÇË¤·¡¢Á´¹ñ¤ò¡ÖÈ¾ÆüÀ¸³è·÷¡×¤Ø¤È½Ì¤á¤¿¡£µþ³ø¡¦¸ÐÆî¤Î£²Ï©Àþ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Ï©ÀþÌÖ¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃæÉôÆâÎ¦¡¦Ãæ±û¡¦Á´Íå¡Ê¥Á¥ç¥ë¥é¡Ë¤Ê¤É£¸Ï©Àþ¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¡¢¹ñÆâÀþ¹Ò¶õ¤ä¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ÏÂ®ÅÙ¤ÈÍøÊØÀ¶¥Áè¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¹âÂ®Å´Æ»¤Ë¤½¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±£Ë£Ô£Ø¤¬´Ú¹ñ¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯ÄêÃå¤·¤¿¾Úº¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÂ®Å´Æ»Æ³Æþ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¸£°Ç¯ÂåËö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µþ³øÀþ¤ä¸ÐÆîÀþ¤Ê¤É¤ò·ë¤Ö¹âÂ®Å´Æ»Æ³Æþ·×²è¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£±£¹£·£°Ç¯Âå¤«¤éÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£½é¤á¤Æ»î¤ß¤ë¹âÂ®Å´Æ»·úÀß¤Î²áÄø¤Ï½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼êÈ´¤¹©»ö¤ä°ÂÁ´À¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤Ç»ö¶È·×²è¤Ï£²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁ´ÌÌ½¤Àµ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢»ö¶È¤ÎÂÅÅöÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤À¯¼£Åª¹¶ËÉ¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·º£¤Ç¤Ï¡¢£Ë£Ô£Ø¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿Í¤ÈÊªÎ®¤Î°ÜÆ°¤¬³èÀ²½¤·¡¢ÃæÄ¹µ÷Î¥ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤¬Áý¤¨¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡££Ë£Ô£Ø¤Ïº£¤ä»þÂ®£´£°£°¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÂæ¤ÎÄ¶¹âÂ®»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¹ñ»º²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¹âÂ®Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Ï´Ú¹ñ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ³¤³°¿Ê½Ð¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£