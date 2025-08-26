銀座コージーコーナーは、9月1日から、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）およびオンラインショップでディズニーデザインのハロウィン限定焼菓子を販売する。

圧倒的な存在感を放つ「ディズニーヴィランズ」をデザインしたハロウィン焼菓子ギフトが今年も数量限定で登場する。「マレフィセント」が王子と戦うシーンで変身した姿「マレフィセント・ドラゴン」をモチーフにしたオリジナルチャーム付きのトートバッグは、ダークな世界観を黒×白で表現した。ブック形BOXのギフトは「眠れる森の美女」の「マレフィセント」と「ヘラクレス」の「ハデス」をメインにヴィランズ（悪役）をクラシカルにデザインしている。どちらの商品にも、自慢のマドレーヌとクッキーを詰め合わせた。ハロウィンのプレゼント、自分へのご褒美におすすめとなっている。

また、「ミッキー＆フレンズ」をデザインしたフタを外すと開く仕組みのボックス入り焼菓子ギフトも用意した。シェアできるのでハロウィンパーティーでも大活躍する。

店頭またはオンラインショップで買い求めてほしいとのこと。



「＜ディズニー＞ヴィランズトートバッグ（10個入）」

「＜ディズニー＞ヴィランズトートバッグ（10個入）」は、「ディズニーヴィランズ」のダークな世界観をデザインしたバッグに、「リトル・マーメイド」の「アースラ」、「ヘラクレス」の「ハデス」、「眠れる森の美女」の「マレフィセント」、「ライオン・キング」の「スカー」をプリントしたクッキーと、かぼちゃのクッキー、しっとりふんわり焼き上げたマドレーヌをアソートした。オリジナルのチャームがついたバッグは、ランチバッグとしても使いやすい実用性の高いつくりで、アフターユースも楽しめる。



「＜ディズニー＞ヴィランズブックBOX（8個入）」

「＜ディズニー＞ヴィランズブックBOX（8個入）」は、魔術書をイメージしたブック形ボックスに、「リトル・マーメイド」の「アースラ」、「ヘラクレス」の「ハデス」、「ライオン・キング」の「スカー」をプリントしたクッキーと、しっとりふんわり焼き上げたマドレーヌを詰め合わせた。「ディズニーヴィランズ」の世界観をクラシカルに表現したボックスは、インテリアとして飾りたくなるデザインとなっている。



「＜ディズニー＞ハロウィンパーティーボックス（14個入）」

「＜ディズニー＞ハロウィンパーティーボックス（14個入）」は、仮装してハロウィンを楽しむ「ミッキー＆フレンズ」をデザインしたボックスに、花形のフルーリマドレーヌと、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をプリントしたクッキーなどをバラエティ豊かにアソートした。ボックスはフタを外すと身箱が花びらのように開く仕組みで、パーティーなどの際にみんなでシェアして楽しめる。中面のイラストの中に「ミッキーマウス」型のマークが隠れているので探してみてほしいという。なお、はちみつを使用している商品があるとのこと。一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。

［小売価格］

＜ディズニー＞ヴィランズトートバッグ（10個入）：1760円

＜ディズニー＞ヴィランズブックBOX（8個入）：1728円

＜ディズニー＞ハロウィンパーティーボックス（14個入）：1296円）

（すべて税込）

［発売日］9月1日（月）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp