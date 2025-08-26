大谷の2打席目、オルガンが奏でたのは「Butter」

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の打席で、場内オルガン奏者が粋な計らいを見せた。気づいたファンから「嬉しいだろうな」「激アツーーーー」と感激のコメントが集まっている。

大谷はこの試合「1番・DH」で先発。3回無死二塁で2度目の打席が回ってきた。カウント3-1からレッズ先発グリーンのスプリットを空振りし、打席を外した時だった。場内オルガン奏者が奏でたのは世界的な人気を誇る韓国グループ「BTS」のヒット曲「Butter」だった。

この日はメンバーの「V」ことキム・テヒョンが始球式に登板。粋な計らいに日本のファンからもコメントが多数寄せられた。

「うわぁぁ 大谷さん空振った後だったけど、Butterの演奏があったよ！！！！ 激アツーーーー そして大谷さんフォアボール」

「パヘズのHRの時テテ映ったね。試合観戦してるんだね。大谷さんの打席の時Butter弾いてくれてるね」

「大谷さん打席前にbutter流れてる 笑」

「球場内でエレクトーン音楽がButterだった！」

「球場のエレクトーン応援までbutter演奏してくれてる テテ嬉しいだろうな」

「会場のオルガン？がButter演奏してた!!」

「butter流れてるーと思ったらテヒョン映った 大谷選手撮ってたのかな？」

大谷はこの打席四球で出塁。試合前にツーショット撮影を行ったVは、ベンチ近くで観戦している様子が時々中継カメラに抜かれるなど注目を集めている。



（THE ANSWER編集部）