

「ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ ベージュ×ブラック 7枚入」

白元アースは、メイクがつきにくく、顔にフィットして小顔に魅せるマスク「ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ」に新色の「ベージュ×ブラック 7枚入」を8月25日から発売した。

現在、マスクは色や形が様々となり、シーンに合わせて使用するなど、選択肢も広がった。また、最近はジェンダーレスなファッションが定着する中で、マスクもベージュをはじめとしたジェンダーレスカラーが人気となっている。





そこで今回、メイクがつきにくく、“小顔に見える”“フェイスラインがすっきり見える”と、マスク姿を素敵に見せたい人々に好評を得ている「ビースタイル 立体タイプ」に「ベージュ×ブラック 7枚入」を新発売する。マスク本体がベージュ、耳ひもがブラックのバイカラータイプとなっている。また、小顔に魅せるマスク形状はもちろん、耳が痛くないふんわり幅広耳ひもや0.1μmの微小粒子をカットする不織布フィルターを採用し、ウイルス飛まつ、花粉、PM2.5対策もできるマスクとなっている。そして、同品は生産を日本の自社工場で行い、消費者のニーズに対応したタイムリーな商品供給を目指している。

ビースタイルは、マスク姿も素敵に魅せたいと思う人々の強い味方となる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］8月25日（月）

白元アース＝https://www.hakugen-earth.co.jp