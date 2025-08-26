今日26日の関東は各地で日が差して、気温が上昇中。内陸部を中心に猛暑日となり、都心も35℃に迫る暑さ。気温が上昇するにつれて、山沿いや内陸部を中心に雨雲が発達。夜にかけては、局地的に雷雨となったり、激しい雨が降ったりする所も。猛暑に加え、天気急変にも注意。

関東 夜にかけて内陸部を中心に局地的な大雨注意

今日26日、日本海にのびる前線に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込んでいます。

関東は高気圧圏内で各地で日が差して、気温が上昇中です。午後1時現在、内陸部を中心に35℃以上の猛暑日となっている所があり、東京都心も35℃に迫る暑さです。





このあとも気温が上昇するにつれて、地上と上空の気温差が大きくなり、山沿いや内陸部を中心に雨雲が発達をするでしょう。夜にかけては、局地的に雷雨となったり、激しい雨が降ったりする所もある見込みです。猛烈な暑さに加え、空が暗くなってきた際には、天気の急変にもご注意ください。

明日27日は広くザッと一時雨

明日27日は寒冷前線の通過で、関東は今日より広い範囲で雨が降るでしょう。

はじめ晴れますが、次第に雲が広がり、夕方から夜にかけて一時的にザッと雨が強まりそうです。



今日26日より雨のエリアが広がり、雷雨になる確率も高まるでしょう。局地的には道路が冠水するような大雨になる可能性もあります。朝の天気にとらわれず、都市部でも雨具を持って外出すると安心です。