◇インターリーグ パドレス6―9マリナーズ（2025年8月25日 シアトル）

ナ・リーグ西地区でドジャースと同率首位のパドレスは25日（日本時間26日）、敵地でマリナーズと対戦し、6―9で敗れた。松井裕樹投手（29）は4番手で登板して今季3度目、今季最長の2回を無安打無失点に抑えたが、先発のJP・シアーズ投手（29）が4回途中5安打4失点（自責3）と崩れた。試合後にドジャースが勝利したため、4日ぶりに2位に陥落した。

シアーズは初回にローリーに50号ソロを被弾。打線が2回にシーツ、クロネンワース、タティスの3発で4得点を奪って逆転したが、シアーズ、2番手モーガンが5回までに9失点。

前日にドジャース・大谷翔平に一発を浴びた松井は、5―9の7回から4番手で登板して3者凡退。回またぎとなった8回は2死走者なしからローリーを右飛に打ち取り、2試合ぶりに無失点に抑えた。

4点を追う8回は2死一、二塁からシーツが右翼ポール際へ大飛球を放ったが、惜しくもファウル。シーツは四球でつないで満塁としたが、続くロレアノが見逃し三振に倒れた。9回は相手の失策も絡んで1死二、三塁とし、内野ゴロの間に1点を返したが、中盤までの失点が響いた。