妻がギプス姿でも手伝う気ナシ！「俺のメシは？」「ビール買ってないじゃん」妻がブチ切れた結果

筆者の友人・Sの夫は何もしない人で、共働きにも関わらず妻に家事と育児を丸投げ。Sがケガをした時ぐらい、手伝うのかと思いきや、まさかの発言をして…？

共働きなのにワンオペ

義母からは「家に男兄弟しかおらず、家事をやらせたことも教えたこともなかった」「だからといって何もしないのはおかしい、申し訳ない」と謝罪を受けたそう。夫は反省したものの、経験がないため何をすればいいのか分からず、いちいちSに聞いてくるようですが....それでも以前の何もしなかった頃よりずっとマシだとか。

【体験者：30代女性・会社員、回答時期：2025年5月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

ltnライター：RIE.K

国文学科を卒業し、教員免許を取得後はOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。介護士として働く。さらにシングルマザーとして子供を養うために、ファーストフード店・ショットバー・弁当屋・レストラン・塾講師・コールセンターなど、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。