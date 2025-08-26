ロッテリア“秋の風物詩”が今年も ゆず香る『和風半熟月見 絶品チーズバーガー』など4つの新商品が登場
ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、9月3日から、「半熟月見バーガーフェア」として『和風半熟月見 絶品チーズバーガー』を含む新商品4品を販売する。
秋の風物詩として毎年好評の「半熟月見バーガーフェア」が今年も開催。『和風半熟月見 絶品チーズバーガー』は、牛肉100％のパティに、月をイメージしたとろ〜り半熟風たまご、3種醤油の特製香味ソース、ゆずマヨを組み合わせ、レッドチェダーチーズ、4種のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品。3種類の醤油をベースに、生姜やニンニクなどの香味野菜を使用し、風味豊かでキレのある味わいに仕上げた特製香味ソースと、ゆず皮の爽やかな風味が特長のゆずマヨで、さっぱりとした和風の味わいを楽しむことができる。
『トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー』は、牛肉100％のパティに、とろ〜り半熟風たまごと、赤ワインの深いコクが特長の特製デミグラスソース、トリュフ薫るマヨを組み合わせ、レッドチェダーチーズ、とろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品。一口食べるとトリュフの芳醇な香りが口いっぱいに広がる、ぜいたくな洋風バーガーに仕上げた。
同時に、プリプリサクサク食感のエビパティに、とろ〜り半熟風たまごを合わせた『和風半熟月見 エビバーガー』や、『和風半熟月見 てりやきバーガー』も販売する。
■商品詳細 ※価格は全て税込
『和風半熟月見 絶品チーズバーガー』590円
牛肉100％のパティに、月をイメージしたとろ〜り半熟風たまご、3種醤油の特製香味ソース、ゆずマヨ、レッドチェダーチーズ、4種のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソースなどを合わせ、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品。3種類の醤油をベースに、しょうがやニンニクなどの香味野菜を加えることで、風味豊かでキレのある味わいに仕上げた合わせ醤油の特製香味ソースと、ゆず皮の爽やかな風味が特長のゆずマヨで、さっぱりとした和風の味わいを楽しめる。
『トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー』590円
牛肉100％のパティに、とろ〜り半熟風たまごと、赤ワインの深いコクが特長の特製デミグラスソース、トリュフ薫るマヨを組み合わせ、レッドチェダーチーズ、とろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品。一口食べるとトリュフの芳醇な香りが口いっぱいに広がる、ぜいたくな洋風バーガーに仕上げた。
『和風半熟月見 エビバーガー』590円
ロッテリアの人気商品『エビバーガー』も月見仕様に。プリプリサクサク食感のエビパティに、とろ〜り半熟風たまご、3種醤油の特製香味ソースを組み合わせ、爽やかな香りがアクセントのゆずマヨ、特製タルタルソース、キャベツなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ。
『和風半熟月見 てりやきバーガー』520円
ハンバーグパティに、とろ〜り半熟風たまご、3種醤油の特製香味ソースを合わせ、レタス、ゆずマヨ、マスタードなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ。
