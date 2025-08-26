元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。40代になってやめたことを明かした。

この日、実業家でもあるお笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣と出演。西野から40代の頃について聞かれた鈴木氏は「俺、結構早売れしたじゃないですか。で、早売れして20代は生きがいいねとか、30代はいいねってなってくるんだけど、40代になってくるとやっぱりちょっと上のことも考えたりとか。一緒にやってきた人がテレビ局で出世し始めるから、そうするとテレビ局のことを考えたりとか、知らず知らずのうちに若手の意見を潰してたりとか、っていうふうになって、自分でもなんとなく薄々思ってたのよ。だから“ソフト老害”って言い始めたんだけど。でも本当に“街録の三谷”（YouTube番組『街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜』の主宰者・三谷三四郎氏）が『鈴木おさむに逆恨み』って上げてましたけど、本当にあの状態だったんだろうね」と苦笑。「だから本当に40代から俺、テレビの人と飯行くのをやめたの」と明かした。

西野は「へえ〜誰と行くようになったんですか？」と質問。「ちょうど40歳の時にサイバーエージェントと仕事をして。で、サイバーエージェントとテレビの仕事をしたんだけど、ゲームのテレビドラマ化だった。そしたらそのゲームを作ってめっちゃ売れてんだけど、（プロデューサーが）24歳の女の子で。テレビだとありえないじゃん。だから“え、嘘でしょ？”って思って、これとんでもないことになるなと思って」と回顧。「だからそのサイバーの人とか、その頃にお相撲さんと仲良くなったりとか、仕事でホストの人と仕事したらもうホストの人とめっちゃ飲みに行ったりとか。凄いより好奇心に惹かれて、なんか抗おうと思ってたのかもしんないけど。でもそれがすごい良かったよね」と振り返った。