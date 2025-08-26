『ブラック・ショーマン』公開記念　『ガリレオ』『ようこそ、わが家へ』などTVer配信

福山雅治主演映画『ブラック・ショーマン』の公開を記念して、福山と有村架純の過去作がTVerにて配信される。

参考：福山雅治主演『ガリレオ』劇場版3作品、フジテレビ『土曜プレミアム』で一挙放送

『ブラック・ショーマン』は、国内累計発行部数がシリーズ累計で95万部を突破した、東野圭吾の『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫刊）を実写映画化するダークミステリー。

元マジシャンの武史を福山、武史の姪・真世を有村架純がそれぞれ演じる。共演には、成田凌、仲村トオル、生田絵梨花、森崎ウィン、生瀬勝久、岡崎紗絵、犬飼貴丈、伊藤淳史、木村昴、森永悠希、秋山寛貴（ハナコ）が名を連ねている。

配信される作品は、福山出演作からは『ガリレオ』（2007年／フジテレビ系）、『ガリレオΦ』（2008年／フジテレビ系）、『ガリレオ』（2013年／フジテレビ系）、『ラヴソング』（2016年／フジテレビ系）、有村出演作からは『ようこそ、わが家へ』（2013年／フジテレビ系）が配信される。

有村架純出演作品・『ようこそ、わが家へ』（2015年）

