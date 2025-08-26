「軽い熱中症inヴェルサイユ」高嶋ちさ子、地面に横たわる姿に心配の声「大丈夫ですか？」「お大事に」
バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは8月26日、自身のInstagramを更新。フランスで“軽い熱中症”になったことを報告しました。
【写真】地面に横たわる高嶋ちさ子
コメントでは、「大丈夫ですか？お気をつけてお過ごし下さいね。ちさ子さんは笑顔が一番ですからね」「フランスも暑いんですね 水分たっぷりとってお大事にしなさってくださいね」「木陰でお昼寝されてる写真も美しい！！早く体調回復しますように」「ちさ子さんみたいに普段から熱い人でも(エネルギッシュって事)熱中症になるんですね！」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「ちさ子さんは笑顔が一番ですからね」高嶋さんは「軽い熱中症inヴェルサイユ」とつづり、6枚の写真を投稿。自身のソロショットなどです。1枚目は、日傘の下で地面に横たわり目を閉じている姿で、「軽い熱中症」と書いてあるだけに心配です。2枚目以降では元気な自撮りショットなどを見ることができます。
「初日朝30分だけで大興奮」24日には「初日朝30分だけで大興奮」とつづり、フランス・パリのシャンゼリゼ通りを満喫している動画を投稿していた高嶋さん。凱旋門をバックにジャンプしている面白い写真も披露しています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
