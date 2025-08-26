¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤æ¤¤¤Ï¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¡¢³¤¤Ç¤Î´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« 3Ç¯3¥ö·îµÇ°ÆüÊó¹ð¤Ë¡ÖÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤¤¿¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/26¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ABEMA¤ÎÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿ÂçÌÚÍÚæÆ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×¸òºÝ3Ç¯3¥ö·î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¤æ¤¤¤Ï¡Öº£Ç¯¤â³¤¹Ô¤±¤¿¤¢ À²¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢³¤¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Á¤Ê3Ç¯3¥ö·î¤¤Í¡¼¤ó¤Ó¤Ã¡×¡Ö¤¦¤Á¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸òºÝ3Ç¯3¥ö·î¤ÎµÇ°Æü¤ò½Ë¤¤¡¢ÂçÌÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¤æ¤¤¤ÈÂçÌÚ¤Ï¡Ö½éÆúÊÔ¡×¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾®²ÆÊÔ¡×¤Ë¤Æ¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
