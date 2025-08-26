工藤静香、腸活ヘルシークッキーの調理動画公開「アイディアが素敵」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】歌手の工藤静香が24日、自身のInstagramを更新。手作りのヘルシークッキーの調理動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】工藤静香、ヘルシーな手作りクッキー披露
工藤は「腸活・代謝」とつづり、「自然の力をぎゅっと詰め込んだヘルシークッキー」の調理動画を公開。全粒粉、シナモン、生姜などを使ったレシピを紹介し、「まだまだ体に良いことだらけです」と説明した。動画では、ビニール袋の中で材料を混ぜて生地を作る様子や、焼き上がったクッキーを見せている。
この投稿に、ファンからは「アイディアが素敵」「真似したい」「美味しそう」「いつも健康的ですごい」「美味しそうで食べたい」「指先まで綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆工藤静香、ヘルシークッキーのレシピ披露
