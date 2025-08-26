¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤È½Å¤Ê¤ë¼«¿È¤Î¹Í¤¨ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶¦´¶¡Ö¥°¥µ¥Ã¤È¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/26¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬25Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK¡ª¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥ß¥»¥¹LOCKS¡ª¡×¡ÊTOKYO FM¡¿¤è¤ë11»þ8Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¿¹¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ÉñÂæÎ¢¤Ç¼«¿È¤Î¥°¥Ã¥º¼Ì¤ê¹þ¤ß
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢ºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÂç¿¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î·àÃæ¤ÇÂç¿¹ËÜ¿Í¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¼ÁÌä¤¬ÆÏ¤¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö20½µ¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ø¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥·¡¼¥ó¤òËÍ¤È±Ê¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¿ó¤â°ì½ï¤Ëºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤³¤Ç·àÃÄ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Æ£Æ²Æü¸þ±é¤¸¤ëÏ»¸¶±ÊÊå¤È¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤±é¤¸¤ëÌø°æ¿ó¤È¤È¤â¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤¿¡£Âç¿¹¤¬¤½¤Î¸å¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ë¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¼ã°æ¤¬¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ëµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ú¤¼è¤ê¡¢¼ã°æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ò¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Âç¿¹¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¤ÎÊý¤¬³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç¿¹¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¡Ø·¯¤¿¤Á¼«¿È¤¬³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤È¤«¡¢¤¢¤È¡Ø²Î¤ËÀâÆÀÎÏ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼«¿È¤È½Å¤Ê¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¤¹¤ë¤È¼ã°æ¤â¡Ö¸µµ®¤¸¤ã¤ó¡ª¸µµ®¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡ª¡×¡¢Æ£ß·¤â¡Öº²¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤Ï»×¤¦¤è¤Í¡£¸µµ®¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î»þ¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤¦¡¢¥°¥µ¥Ã¤È¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬·ë¶É¡×¤ÈÂç¿¹±é¤¸¤ë¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤È¡¢Âç¿¹ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¸ý¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î±ÊÊå¤È¿ó¤¬¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¿¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈËÜ¿Í¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¡ª¡×¤È2¿Í¡£¼ã°æ¤Ï¡Ö¡Ø¤½¤Î¥®¥¿¡¼¤¸¤ãµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡ª¡×¡¢Æ£ß·¤Ï±éÁÕ¸å¤Ë¡Ö¡Ø¤½¤ì¤¬¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤Î¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤Ê¤ó¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ìÌÀ¤«¤·¡¢¸À¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤ÎÂç¿¹¤¬»×¤ï¤º¡ÖÉÝ¤¤¡ª¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Âç¿¹¸µµ®¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¼«¿È¤È½Å¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤È¤Ï
