【鷹峰高嶺 未だ穢れ知らぬ乙女ver.】 予約受付期間：2025年8月26日～10月8日 2026年3月 発送予定 価格：28,600円

KADOKAWAは、フィギュア「鷹峰高嶺 未だ穢れ知らぬ乙女ver.」の予約受付を8月26日より10月8日まで実施する。発送予定は2026年3月。価格は28,600円。

本商品は、アニメ「履いてください、鷹峰さん」より生徒会長・鷹峰さんを、同社の「KDcolle」としてフィギュア化したもの。彼女の能力「未だ穢れ知らぬ乙女（エターナル・バージンロード）」を仕様するシーンが髪の毛やスカートの躍動感も含めて丁寧に造形・彩色されている。

なお、同梱の差分パーツでは「未だ穢れ知らぬ乙女（エターナル・バージンロード）」を使用し、下着の消失した姿も再現できる。

「鷹峰高嶺 未だ穢れ知らぬ乙女ver.」詳細

仕様：プラスチック製塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高約240mm 専用台座付

(C)柊裕一／SQUARE ENIX・「履いてください、鷹峰さん」製作委員会